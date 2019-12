Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la camera dei rappresentanti ha votato la messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump prima di lui toccò ad Andrew Johnson è lontano 1868 e ha Bill Clinton nel 1998 entrambi poi assolti nel Senato come succederà Con ogni probabilità in gennaio anche al Tycoon che conta sulla granitica maggioranza repubblicana due i capi di imputazione abuso di potere per le pressioni su chi è e per fare indagare il principale Rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe biden e ostruzione del congresso per aver bloccato testimoni documenti si cerca di annullare il voto di milioni di americani il risultato elettorale tuona Trump Cambiamo argomento di 300 arresti nel Maxi blitz contro cosca di ndrangheta la linea di nuovo al nostro Antonello Troya l’operazione di nascita scotta disarticolato tutte le organizzazioni di Zanchetta operanti nel Vibonesee facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi è al clan Lo Bianco barba stretto il legame tra zanghe politica noi ne abbiamo parlato con il professore Giancarlo Costabile docente all’Università della Calabria è inviato della pedagogia della Resistenza qualcosa di importante proprio sul piano diciamo del contrasto al fenomeno perché poi diciamo link essa è particolarmente delicata perché non si limita a colpire il ramo cosiddetto militare delle mafie ma per così dire Come leggere una serie di soggetti coinvolti quali ovviamente Deve sempre inesorabilmente pesare Anche la presunzione di innocenza ma diciamo In ogni caso dimostra che cosa dimostra le ramificazioni negli apparati che contano dello stato del potere mafioso e nell’inchiesta diciamo smantella così Osman tenderebbe diciamo unaÈ che purtroppo si muove e non solo negli ambiti cosiddetto tradizionale del crimine e ma soprattutto oggi nell’ambito esplicito delle genti governative sia negli ordini professionali sia nelle strutture imprenditoriali quanto anche esplicitamente nel livello politico territori la Maxi operazione dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia denominata Rinascita Scott ha disarticolato tutte le organizzazioni di ndrangheta operante nel Vibonese esecuzione di ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda è a carico di 334 persone durante la conferenza stampa il procuratore Nicola Gratteri ha spiegato le fasi investigative elogiando il lavoro dei Carabinieri perché non è stata una passeggiata che è stata veramente difficile da subito contenere la fuga di notizie già da quandorichiesta di misure cautelari scesa Jeep da quel momento abbia avuto problemi di fughe di notizie che ci hanno fatto ballare per un anno ci hanno fatto letteralmente ballare per un anno mi dico solo un dettaglio un dado quest’operazione doveva venire domani mattina molti degli arrestati sapevano che l’operazione avevamo paura perché i capi sapevano che l’operazione sarebbe scattato domani e noi abbiamo dovuto ieri alle 19 anticipare alcuni sono intervenuti sul treno Milano Reggio Calabria arrestati sul treno portati in una caserma poi siccome le loro erano a Milano dove c’è voluto il tempo da Milano a scendere in Calabria e quindi sono rimasto un po’ di ore fermi in caserma passo notevolmente gli abbiamo dedicato e domani dai raggiungimentodelle 64 firme necessarie per chiedere il referendum confermativo sulla legge costituzionale che riduce il numero di parlamentari la maggioranza Avvia i suoi incontri con le opposizioni sulla legge elettorale Intanto il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi di ti dice sicuro che il referendum i cittadini sceglieranno bene ma vorrei anche dire i 64 firmatari aggiunge che forse potevano andare in Piazza a raccogliere 500 firme che servono per la richiesta del referendum fare dei banchetti somma coinvolgere le persone veramente ma dubito che l’avrebbero raccolte conto dei trascorre 2020 a piede libero e voglio guardare in faccia quelli con cui abbiamo condiviso scelte di governo e oggi hanno cambiato idea lo dicevi vedere delle Matteo Salvini dopo la decisione del MoVimento 5 Stelle di votare a favore dell’ autorizzazione a procedere contro il leader della lega per la vicenda Gregoretti Saline accusato dal tribunale dei ministri di aver abusato del suo potere di titolare all’interno della vicenda Dei migranti arrivati sulla nave Gregoretti a luglio scorso era l’ultima notizia buon proseguimento di asporto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa