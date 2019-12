Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nell’ultimo anno gli indicatori segnalano un miglioramento del benessere in Italia ma quasi due milioni di giovani tra i 18 Ei 34 anni sono in condizioni di sofferenza mi mancano due o più dimensioni del benessere della Salute al lavoro della sfera sociale a quella territoriale passando per l’istruzione quanto rileva l’Istat nel rapporto sul benessere equo e sostenibile ideato per andare oltre la misurazione del PIL sui livelli di benessere pesa di certo La componente economica in misura minore rispetto ad altre caratteristiche come il titolo di studio e condizioni di salute l’occupazione e le condizioni abitative al massimo storico la speranza di vita a 82,3 anni la politica l’indomani del raggiungimento del quorum di 64 firme in Senato per un referendum confermativoriduce il numero dei parlamentari fili del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ribadisce la bontà della legge si dice Certo che i cittadini sceglieranno bene aggiunge che per il referendum forse i 74 senatori firmatari avrebbero potuto piuttosto raccogliere le 500mila firme coinvolgendo i cittadini ma dubito che le avrebbero raccolte riflette poi chiarisce la sua posizione ha votato 4 volte nella stessa maniera appena quinta volta per il taglio dei parlamentari e sul futuro del governo ribadisce stecca del unica via sono le lezioni incontri tra maggioranza e opposizioni sulla riforma elettorale la cronaca conferma la misura dell’obbligo di firma per Anastasia il carcere per Giovanni Princi accusati del tentativo di acquisto di 15 Kg di droga nell’ambito della vicenda di Luca sacchi il 24enne ucciso a Roma il 23 ottobre scorso il Tribunale del riesame ha respinto Le istanze di attenuazione della misura presentate da difensori e motivazioni saranno depositate entro 45 giorni l’ultima notizia in chiusuraieri hanno recuperato lo scudo di Garibaldi sono del Popolo siciliano in segno di affetto e riconoscenza dopo lo sbarco a Marsala lo scudo furgonato da Garibaldi alla città di Roma che lo custode nel museo capitolino per poi trasferito presso il museo nazionale del Risorgimento nel palazzo del Vittoriano non è ancora Chiaro come possa essere sparito dal museo per essere localizzato presso l’abitazione di un architetto romano che Indaga la procura di Roma tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

