Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio stuzzica Salvini sulla richiesta di autorizzazione a procedere per l’accusa di sequestro di persona avanzata dal tribunale dei ministri per il caso della nave Gregoretti Laurito Ma ognuno si deve prendere le sue responsabilità mi sembra sia ben chiaro che la questione Grigoletti non è come la questione Diciotti quest’ultima fu una decisione del governo la Grigoletti fu propaganda l’ex ministro Salvini replica sono scettico che ci possa essere qualcuno che viene processato per il tuo lavoro Non vedo l’ora se mi vorranno processare chissenefrega è il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra dice Riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno unendo che si registra una calo di 7,1 miliardi della pressione fiscale che la legge di bilancio con tedi voltare pagina poi duro botta e risposta fra il ministro è il presidente della commissione bilancio Claudio Borghi contestazioni sull’importo dei Risparmi della spesa per interessi con chi vuole dimostrare indimostrabile dice Gualtieri l’esponente leghista ribatte porti rispetto andiamo a Taranto arcelormittal partita con i tagli del personale del servizio di assistenza post vendita clienti da stabilimento con un atteggiamento assolutamente privo di qualsiasi remora lo denuncia in una nota congiunta le segreterie Fim Cisl Taranto Brindisi a Genova sono circa 20 ragazze e ragazzi convinti a cambiare il accettando reclutamento proposto della multinazionale ora nonostante le referenze positive l’azienda iniziata dar vita ai licenziamenti In che giorno l’ultima notizia Lapo Elkan ha avuto un grave incidente d’auto una decina di giorni fa durante un viaggio in Israele dopo stava tornando a Tel Aviv da Gerusalemme dove aveva visitato il muro del pianto al momento dell’incidente di cui non è chiara la dinamica era solo in auto non sarebberovolte altre persone è stato ricoverato in reparto emergenze in coma ora ritornato in Europa ed è in convalescenza in ospedale svizzero Ringrazio Dio e i medici le parole del nipote dell’avvocato Agnelli e tutto Grazie diluito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa