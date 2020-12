Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele in studio è arrivato ieri sera il nuovo dpcm che va a regolare gli spostamenti dei cittadini italiani nel corso delle festività per contenere l’epidemia covid è una decisione non facile sofferta Ma dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarsi meglio così il premier Giuseppe Conte che ha presentato proprio in conferenza stampa a Palazzo Chigi la nuova stretta di Natale confermando le nuove misure decise dal governo Conte ha spiegato che le misure vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio che si tratta solo di un intervento oltre un piano natalizio predisposto con anticipo noi abbiamo sempre detto che ci muoviamo sulle evidenze scientifiche se il nostro CTS dice che si preannuncia unaazione del virus e non solo in Italia ma in Europa che richiede misure noi difendiamo il paese interveniamo subito è un dpcm che va a limitare la circolazione delle persone il coprifuoco Resta alle ore 22 Nei giorni festivi e prefestivi non ci si potrà spostare se non verrà Gione di comprovata necessità Salute E Lavoro con la piccola concessione quella di ospitare non più di 2 persone Durante le festività nei giorni in cui l’Italia è zona rossa ovvero 24 25 26 e 27 dicembre 31 12 e 3 gennaio 5 e 6 gennaio bar ristoranti negozi resteranno chiusi riapriranno Poi nei giorni lavorativi 28-29-30 Dicembre 4 gennaio in questi stessi giorni L’Italia sarà zona arancione ci si potrà spostare all’interno del proprio comune abbiamo sospeso contributi e tributi perchéperdite chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato ha detto il premier Conte per questo il decreto dispone un ristoro di 645 milioni di euro per ristoranti e bar Intanto è allarme per l’indice RT che in Italia risale dello 080 20086 per la prima volta in controtendenza secondo il monitoraggio settimana le regioni Lazio Liguria e Veneto sono a rischio alto 13 tra regioni province autonome a rischio moderato cinque regioni a rischio basso diminuiscono terapie Intensive recovery in novità di sono 17000 in Italia nelle ultime 24 ore 674 i decessi il tasso di positività sale al 10% attenzione e rigore chiedono dalle CTS allarme ed è l’ultimo weekend prima della stretta di Natale i treni ad Alta Velocità da Milano a Napoli Sono sold out stazione caselli autostradali sorvegliati speciali per la giornata di quest’oggi che siannuncia da bollino rosso le città Varano nuove restrizioni per le vie dello shopping previsti controlli rigorosi anche assembramenti delle forze dell’ordine lo sport in chiusura calcio serie a tredicesima giornata di campionato in campo si inizia quest’oggi alle 15 con fiorentina-verona a seguire alle 18 Sampdoria Crotone poi alle 20:45 parma-juventus tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

