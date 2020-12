Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è in via Da oggi il decreto anti covid di Natale Italia Sara zona rossa per tutti i giorni festivi e prefestivi fino alla befana arancione nei feriali dello stesso periodo con deroghe piccoli comuni e due commensali non conviventi o i minori di 14 anni potranno spostarsi sempre per raggiungere i familiari con te parla di decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case degli italiani a controllare scattata l’ordinanza restrittiva in Veneto il governo impugna quella della Val d’Aosta sulle aperture il rapporto finale tamponi positività risale al 10% RTL 086 nel mondo i casi di covid registrati dall’inizio della pandemia hanno superato quota settanta cinquemilioni negli Stati Uniti l’ FBI dà il via libera al vaccino moderna da oggi dovranno fare 10 giorni di quarantena gli stranieri che vorranno entrare in Austria che impone lockdown il 26 dicembre al 17 gennaio ma non chiude gli impianti sciistici nuovo record di contagi in Germania verso una proroga piena per tutto il 2022 del bonus è la mediazione a cui lavora la maggioranza poche ore dal Approdo in aula alla camera della manovra che la commissione bilancio di Montecitorio Dovrebbe buttare questo oggi abbiamo urgenza di definire il recovery Plan non c’è nessun dogma o paletto afferma con te aprendo il confronto la serie A in campo quest’oggi per la tredicesima di campionato 3GP oggi alle 15 Fiorentina Verona alle 18 Sampdoria Crotone alle 20:45 parma-juventus ancora KO Ibrahimovic nel Milan per un problema al polpaccioInes serie B ieri Entella Pordenone 0 a 1 Frosinone Salernitana 0 a 0 oggi altre tre partite nello sci questa mattina libera maschile femminile di Coppa del Mondo in Val Gardena e Val d’Isère per l’atletica cittadinanza italiana alla fiera di zuc è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa