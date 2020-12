Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione verità ma dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio andare le seconde case all’interno della stessa regione e sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste vero dal 24 al 6 gennaio e quanto precisano fonti di Palazzo Chigi in merito al Decreto sulla nuova stretta di Natale barato governo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da quest’oggi L’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla befana arancione nei feriali dello stesso periodo con deroghe per i piccoli comuni e due commensali non conviventi o i minori di 14 anni potranno spostarsi sempre per raggiungere familiari rispetto alla bozza del testo entrata in consiglio dei ministri si aggiunge un articolo relativo ai Ristori immediato per bar e ristoranti improvvisamento è un composto da 3 articoli con te parla di decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case degli italiani a controllare scattatapiante restrittiva in Veneto il governo impugna quella della Val d’Aosta sulle aperture dieci mesi di reclusione per Virginia raggi è quanto chiesto dal Procuratore Generale di Roma Emma d’ortona nell’ambito del processo di appello alla sindaca accusata di falso per la nomina di Renato Marra fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele a capo del dipartimento turismo del comune di Roma la nomina venne poi ritirata in primo grado raggio è stata assolta con formula perché il fatto non costituisce reato lo stato di San Marino ci ripensa e annulla i cenoni di capodanno annunciando alle categorie economiche una stretta analoga a quella dell’Italia al governo anticipato alle categorie economiche un decreto per la prossima settimana l’ipotesi è quella di un lockdown per il 24 25 26 e 31 dicembre poi 123 gennaio 2021 Solo due giorni fa il governo Sammarinese aveva dato il via libera fino all’una di notte e cenone di Capodanno nei ristoranti e locali pubblicipolemiche e proteste anche da medici ed esperti italiani che alla fine hanno prodotto una nuova stretta anche a San Marino lo sport in chiusura tredicesima giornata in campo quest’oggi Si parte con Fiorentina Verona alle 15 poi Sampdoria Crotone alle 18 e parma-juventus alle 20:45 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa