Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Nelle nuove norme per le festività non ci sono cambiamenti Cerca la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni entrambe sono sempre permessi in condizioni di sicurezza nella piena osservanza delle norme lo riferisce la suggerendo ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione alle nuove regole per le festività la possibilità di andare nelle seconde case all’interno della stessa regione Tra il 24 e 6 gennaio scattata intanto l’ordinanza restrittiva in Veneto Marzaglia precisa è valida fino al 23 alle ore 24 poi decade e valgono le disposizioni nazionali governo impugna quella della Valle d’Aosta sulle aperture in Campania zona arancione scatterà il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione dalle 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche non alcolica la politica anche le semplici esibizioni di muscoli possono causare l’effetto valanga che poi nonControlla tutte le volte che siamo andati a votare e si pensava che le urne potessero essere una mia ciabatta Così il vicesegretario del PD Andrea Orlando sulla tenuta del governo dopo le minacce di Matteo Renzi temo che l’incidente ci può essere Dobbiamo abbassare i toni e darti i tempi certi anche perché non possiamo andare avanti con le lettere con gli incontri di inviati ha detto urlando puntualizzando poi larghe intese per il Cerca dei conti c’è il voto la cronaca la sindaca di Roma Virginia raggi è stato assolto in appello nell’ambito del progetto sull’inchiesta nomine era accusata di falso per la nomina di Renato Marra fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele a capo del dipartimento turismo del comune di il procuratore generale di Roma Aveva chiesto 10 mesi di reclusione Luigi Di Maio su Facebook commenta la sentenza continua a resistere grande donna il movimento resiste insieme a te la sindaca Rivendica che è una vittoria tua del tuo staff delle persone che gli sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana credo aggiunge raggi che devono riflettere in tanti anche Soprattutto all’interno del movimentoper Alessandro Di Battista la prima cittadina della capitale è stata colpita dal fuoco amico l’ultima notizia in chiusura Luis Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero i contenuti dell’esame Università per stranieri di Perugia e quanto sarebbe emerso dalla deposizione dello stesso calciatore è stato assistito da un interprete a deposito parlando in spagnolo sentito come persona informata dei fatti per indagine condotta dalla Procura di Perugia sul suo esame all’università per stranieri è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

