Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno questo sabato 19 dicembre in apertura l’ultimo dpcm cerchiamo di fare un po’ di chiarezza andare nelle seconde case all’interno della stessa regione sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste quindi dal 24 al 6 gennaio e quanto precisano fonti di Palazzo Chigi in merito al Decreto sulla nuova stretta di Natale varato dal governo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi Italia Serie A Russia per tutti i festivi e prefestivi fino alla befana arancione nei feriali dello stesso periodo con deroghe per i piccoli comuni due commensali e non conviventi o minori di 14 anni potranno spostarsi sempre per raggiungere i familiari la bozza del testo entrata in consiglio dei ministri si aggiunge poi un articolo relativo ai Ristori immediati per bar e ristoranti non ci sono cambiamenti circa la visita i luoghi di culto e le celebrazioni entrambe sono sempre per mecondizioni di sicurezza nella piena osservanza delle norme riferisce la CEI di avere con sé un modello di autodichiarazione scatto intanto l’ordinanza restrittiva in Veneto Marzaglia precisa è valida fino al 23 al 24 poi decade valgono le disposizioni nazionali il governo impugna quella della Valle d’Aosta sulle aperture in Campania che resta zona arancione scatterà diretto per bar e altri esercizi di ristorazione dalle 11 mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche con te parla di decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case degli italiani a controllare la cronaca due siti server esteri con gestori non individuabili che pubblicizzavano primo anno in vendita vaccini per il covid per l’influenza sono stati oscurati dal comando Carabinieri per la tutela della Salute i militari del NAS Hanno accertato una delle due vetrine virtuali erano acquistabili anche vaccini antinfluenzali per i quali la NS hai messo in ottobre scorso un’allerta relativa possibili partite contro ha fatto in area centroamericana andiamo a Romala richiesta di condanna a 5 anni di carcere per Pietro genovese le giovani che la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno ha investito è ucciso nella zona di Corso Francia 26 di Channing aglio e Camilla il giorno che ha scelto il rito abbreviato è accusato di omicidio stradale plurimo essere in chiusura camera e senato americani hanno approvato il provvedimento per evitare uno Shot Down fino a domani misura firmata anche da Donald Trump sui nuovi stimoli all’economia statunitense il presidente intanto ha tramutato in legge la torretta sulle società cinesi quotate a Wall Street se non aderiranno gli standard contabili saranno costrette ad abbandonare la borsa è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa