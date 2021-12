Ultime Notizie Roma del 19-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio L’Italia si sta avvicinando alla zona arancione nel convinto Guido Rasi consulente scientifico di figliuolo che fa notare Come continui ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri è fondamentale fare subito le terze dosi una Corsa contro il tempo il Ministero della Salute chiede alle regioni di rafforzare le misure di assistenza il paese in una fase più acuta appello degli anestesisti aumento del 70% dei posti occupati in intensiva dirigente per i non vaccinati draghi convoca una cabina di regia per il 23 servirà anche a decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure sul tavolo l’obbligo di mascherine all’aperto il tampone per eventi discoteche omicron fa paura la Delta dice coraggio in qualche modo sotto controllo ma ovvio non potrebbe sparigliare completamente le carte voltiamo pagina bagarre durante l’assemblea dell’Ordine dei Medici a Romacinquantina di sanitari è protestato contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati che viene fatta su segnalazione delle ASL e sono volati insulti e spintoni di novazzano urlato vergogna e mafiosi intervento di polizia Carabinieri rinviata l’assemblea protesta inaccettabile per la federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Israele si appresta inserirli Italia altri nuovi stati nella lista Rossa dei paesi che contano un altro numero di infezioni da covid Antoni Fauci super esperto omicron straordinarie capacità di fusione sta già imperversando nel mondo i viaggi durante il periodo natalizio possono aumentare il rischio di infezione anche fare vaccinati Intanto il ministro della Salute britannico Said ritiene che potrebbe essere troppo tardi per rispondere omicron poiché i casi di questa variante del covid-19 niente Sono già molti tifosi si fa sempre più tesa la corsa al Quirinale Renzi la testa i numeri ma nulla strategia nel candidato La Russa prevede che il vertice del centro destra si terrà dopo Natale e spinge nel trovare altri nomi da candidare oltre a quello di Silvio Berlusconi domani a te se l’apertura del canepensioni con incontro tra draghi segretari generali di CGIL CISL e UIL sul tavolo anche l’ape Social i sindacati vogliono superare la legge Fornero e garantire più flessibilità in uscita con la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età definire una pensione di garanzia per i giovani riconoscere lavoro di cura delle donne e grazie alla solidarietà europea e la capacità dell’Italia di gestire efficacemente la pandemia l’economia italiana sta crescendo più in fretta che qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen nel trattamento dell’ Italia il PIL italiano ha detto ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno ma troppi giovani rimangono ancora disoccupati voglio ha sottolineato in economia che funzioni per i giovani indagini sulla gru crollata Torino errore o imperizia queste le cause più accreditate sono al vaglio degli inquirenti lutto cittadino Torino nel giorno ancora stabilito dei funerali dei tre operai morti sul luogo del disastro lumini e mazzi dilancia l’allarme direttore dell’ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano oltre 9 imprese edili su dieci non sono regolari cronaca tornavano a casa dopo una notte di divertimento due sorelle di 1923 morti nello schianto delle loro auto contro un albero a Roma al volante c’era ragione nel Bergamasco un sessantenne ha investito è ucciso due giovani Di 21 e 24 anni dandosi poi alla fuga l’uomo è tornato sul luogo dell’incidente solo tre quarti d’ora dopo è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso da domani via il nuovo esame per la patente di guida meno domande meno tempo a disposizione la pagina sportiva Sofia Goggia vince ancora in Val d’Isère e l’azzurro centrato la doppietta vincendo dopo la discesa di ieri anche il super G Quinto successo stagionale Il tredicesimo in carriera prima Sempre più sola in cima alla classifica per la serie A finiscono in parità le sfide tra Fiorentina e Sassuolo 22 Spezia Empoli 1 peso per il big match della serata Milan Napoli e ci fermiamo qui Buona serata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa