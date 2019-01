Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi in studio la banca d’Italia a rivedere la stima di crescita del PIL 2019 passando dall’uno allo 0 e 6 % il basso Quindi 0,4 punti percentuali in meno rispetto a quanto valutato in precedenza le proiezioni centrali della crescita il prossimo anno e tra due anni sono dello 0 9% e del 1% Ma i rischi per la crescita sono arrivato a fermano da via Nazionale il tribunale di Milano ha condannato a 2 anni e 6 mesi Renzo Bossi figlio di Umberto Bossi detto il trota un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta rimborsopoli al Pirellone tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno e due sono stati ex consiglieridella Lega e del PDL Inoltre condannato a un anno e otto mesi Massimiliano Romeo capogruppo della Lega in Senato e a un anno e sei mesi Angelo ciocca deputato del Carroccio il tribunale di Milano ha condannato a bene tra un anno e cinque mesi fino a 4 anni e 8 mesi 52 dei 57 imputati e la presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rassicurata la cancelliera tedesca Angela Merkel e sui saldi dell’Italia sono quelli contenuti Nella Manovra che già passata al vaglio della commissione europea la Merkel ha poi sottolineato che con l’Italia lavoriamo in un clima di fiducia e aggiungendo di apprezzare lo stile di Giuseppe Conte molto pacato mi concentro su di lui piuttosto che su quello che dicono i singoli ministri ha detto la cancelliera tedesca nella seconda prova scritta della maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare al liceo classico sono previsti latino e Greco matematica e fisica allo Scientifico il colloquio orale sarà pluridisciplinare la commissione partirà proponequando gli studenti di analizzare testi documenti esperienze progetti problemi che saranno allo spunto per sviluppare il colloquio i materiali di partenza saranno predisposti dalle commissioni nei giorni precedenti L’esame è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa