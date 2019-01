Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi studio profondo dolore e sconcerto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 170 migranti annegati in due distinti naufragi in poche ore nel Mediterraneo in quel mare si giocheranno partite decisive per il destino del pianeta detto il capo dello Stato Salvini torna ad attaccare Leo Energy l’altro vicepremier Di Maio dice basta con le lacrime di coccodrillo l’Africa deve essere lasciato in pace in controtendenza al Presidente della Camera fico una società sana e salva le vite umane se non ci riusciamo è un fallimento di tutte queste le sue parole in Irlanda del Nord un’auto bomba esplosa all’esterno del tribunale di Londonderry nei pressi di Bishop Street la polizia locale ha ricevuto una telefonata di avvertimento e ha fatto in tempo a recarsi sul luogo per far evacuare alcuni edifici prima dello scoppio la polizia locale su Twitter e ha postato le immagini dell’esplosione avvisando che nessuno è rimastoperito Ma che fatto sapere che nella zona ci sarebbe una seconda auto sospetta il governo francese ha chiesto al Giappone di valutare la possibilità di una fusione tra la Renault è la Nissan a seguito dell’arresto di Carlos ghosn è l’ex presidente del gruppo considerato il principale artefice del consolidamento dell’Alleanza in carcere da oltre 2 mesi lo anticipa l’agenzia chiodo spiegando che la richiesta è giunta nel corso del negoziati a Tokyo tra le delegazioni delle due case automobilistiche rispetti la posizione del presidente francese Emmanuel Macron nel calcio questa sera c’è la Lazio al San Paolo sulla strada del Napoli nella rincorsa la Juventus in campo nell’anticipo domenicale Frosinone Atalanta a seguire Fiorentina Sampdoria Spal Bologna poi Cagliari Empoli in serata e Partenope ieri intanto la Roma ha battuto il Torino 3 a 2003 Inter e Sassuolo il Parma ha battuto in trasferta l’Udinese 2 a 1 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa