Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno urne aperte a Cagliari in altri 7 comuni dell’hinterland per eleggere il sostituto dell’ex deputato del MoVimento 5 Stelle Andrea Mura dismesso sito del Movimento dopo le polemiche sulle assenze a Montecitorio si vota Tina alle 23:00 subito dopo ci sarà lo scrutinio delle schede per i partiti soprattutto in movimento lega falsità liquidità sono sbarcati dell’isola nell’ultima settimana di campagna elettorale si tratta di un primo test Nazionale dopo le politiche del 4 marzo quando in Sardegna dei pentastellati che superano il 42% dei consensi poco più di 240020 diritto Ma l’incognita è l’astensionismo la cronaca Chiara Alessandria donna di 44 anni fermata perché sospettato di aver ucciso nel bresciano la moglie del suo ex amante Stefania però ti ha messo il delitto il corpo era stato trovato venerdì sera a carbonizzato ma Alessandri che è crollato al termine di un lungo interrogatorio avvenuto nella notte nega di averlo bruciatoufficio difensore ha spiegato delle due si sono incontrati Ma che la sua assistita non aveva intenzione di uccidere non aveva premeditato nulla è il gip del tribunale di Locri ha confermato il divieto di dimora Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano lo scrive Il Quotidiano del Sud il gip ha confermato il provvedimento cautelare con il parere favorevole del pubblico ministero rigettato l’istanza di revoca ha presentato da difensori di Lucano confermata anche la misura dell’obbligo di firma per la donna etiope considerata la compagna del sindaco sospeso di Riace l’ultima notizia in chiusura Il governo francese ha chiesto il Giappone di valutare la possibilità di una fusione tra Renault e Nissan a seguito dell’arresto di Carlos Johnson ex presidente del gruppo considerato il principale artefice del consolidamento dell’Alleanza in carcere da oltre 2 mesi anticipa l’agenzia chiodo spiegando che la richiesta aggiunta nel corso dei negoziati a Tokyo tra le delegazioni 32 case auto riflette la posizione del presidente francese Macron è tutto grazie per averci seguito le news di turno la prossima edizione

