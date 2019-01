Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 20 gennaio in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura Io non sono stato non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani che con i loro guadagni investono in armi e droga e delle UMG che non rispettano regole e ordini lo scrive su Facebook il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il giorno dopo i due nuovi naufraghi nel Mediterraneo te l’ho fatto circa 170 morti un pensiero alle vittime è stato arrivato dal papa durante l’Angelus e cercavano un futuro per la loro vita da presidente del Senato casellati a ferma il Mediterraneo deve essere un mare di pace non una fossa comune e dalla nave di sea water Ti ha salvato 47 migranti fanno sapere nessuno se ancora assunto il coordinamento dell’operazione che diamo istruzioni Restiamo in attesa ma intanto il meteo è in peggioramento gli altri un’esplosione stata sentita nelle vicinanze di una delle più grandi arterie della Siria Suda di Damasco LorisAl Arabiya citando la TV statale siriana che parla anche di feriti senza fornire ulteriori dettagli la strada collega Damasco sulla Guta orientale secondo la TV statale siriana l’esplosione è avvenuta all’ora di punta nel primo giorno lavorativo della settimana è un atto terroristico tutte le strade attorno a quella colpita dall’ esplosione del quartiere sono state chiuse al traffico Vediamoci in Giappone si è spento all’età di 113 anni l’uomo più anziano al mondo record che era stato riconosciuto la pena l’anno scorso dal Guinness dei Primati nonaka proveniva dalla regione più a nord dell’arcipelago Hokkaido ed era nato il 25 luglio 1905 nella città di Assoro dove assieme alla famiglia adesiva uno stabilimento termale andiamo in Gran Bretagna perché la polizia britannica parlato con il principe Filippo dopo che era stato trovato al volante senza cintura di sicurezza sul due giorni dallo spaventoso incidente da cui è uscito incolume su una strada pubblica nella vicinanza della residenza reale di campagna nel norfolk lo scrive il Guardian senza rivelare i contenuti del colloquio il duca di Edimburgo97 anni è stato fotografato il volante di una nuova Land Rover messa a sua disposizione Solo che questa volta è all’interno del Parco privato della Residenza e tutto grazie per averci seguito le news turno alla prossima edizione somma Nuovo appuntamento con informazioni e buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questa domenica 20 gennaio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa