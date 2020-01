Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la conferenza di Berlino Segna un primo passo verso la pace invidia l’accordo finale spiana la strada a un cessate il fuoco duraturo o un embargo sulle armi alla fine delle ingerenze straniere rimangono per rapporti le diffidenze reciproche frasi a star che non hanno firmato il documento conta spiegato che l’Italia disponibile essere in prima fila per un impegno anche sul monitoraggio della Pace ovviamente passando dallomo abbiamo capito che per tante persone siamo prima vera alternativa sovranismo e populismo di destra con queste parole Mattia Santori commenta la manifestazione delle sardine ieri a Bologna saremmo stati più di quarantamila afferma il portavoce del Movimento Salvini attacca voglio fare un partite cancellare i decreti sicurezza 25 persone sono state arrestate dalla polizia in seguito alla morte di un tifoso della vultur Rionero avvenuta ieri pomeriggio in Basilicata dove l’auto su cui viaggiavanoMelfi è finita Ancora da stabilire se Volontariamente o meno contro i tifosi avversari tutti gli arrestati compreso il trentenne che era alla guida dell’auto sono finiti in carcere e accuse a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte del tifoso Sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere il Regno Unito la mia casa è un luogo che amo questo non cambierà mai ma io e me che non avevamo altre il principe Harry rompe il silenzio dopo giorni di fibrillazioni l’annuncio della loro rinuncia al titolo delle altezze reali lo lo fa a Londra durante un evento di beneficenza Posso solo immaginare quello che potreste aver sentito il telefono nelle ultime settimane ha detto per questo voglio che ascoltiate in me la verità per quanto posso condividere non come un principio Luca ma come eri la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 5 anni ma con una prospettiva più chiara terrore alle Hawaii un uomo armato prima coltello una persona poi uccide due agenti di polizia non contento da fuoco un’abitazione Le fiamme si estendono arrivando12 case di Carmelo 5 sarebbero completamente distrutte nell’area di damnoen non lontano dalla Popolare Waikiki i dettagli dell’accaduto non sono ancora Chiari ma secondo indiscrezioni l’aggressore avrebbe accoltellato padrone di casa che non stava aspettando la Juventus ha battuto il Parma per 21 nel posticipo di ieri sera è allungato sull’intera portando sia più quattro dei nerazzurri fermati nel pomeriggio sull’11 da Lecce la Roma torna a vincere battendo il Genoa oggi si chiude la ventesima giornata con atalanta-sassuolo 20:45 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

