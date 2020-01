Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la conferenza di Berlino Segna un primo passo verso la pace Lidia l’accordo finale spiana la strada a un cessate il fuoco duraturo un embargo sulle armi alla fine delle ingerenze straniere rimangono però forti Firenze reciproche tra saragia TAR che non hanno firmato il documento conta spiegato che l’Italia è disponibile essere in prima fila per un impegno anche sul monitoraggio della Pace ovviamente passando d’alloro 25 persone sono state arrestate dalla polizia in seguito alla morte di un tifoso della vultur Rionero avvenuta ieri pomeriggio in Basilicata dove un’auto su cui viaggiavano dei sostenitori del Melfi finita Ancora da stabilire se Volontariamente o meno contro i tifosi avversari tutti gli arrestati compreso il trentenne che era alla guida dell’auto sono finiti in carcere le cose a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte del tifoso Sono di violenza privata e possesso di oggetti attiil Regno Unito la mia casa è un luogo che amo questo non cambierà mai ma io i mega non avevamo altra scelta il principe Harry rompe il silenzio dopo giorni di fibrillazione l’annuncio della loro rinuncia al titolo di altezze reali tua fatta durante un evento di beneficenza Posso solo immaginare quello che potreste aver sentito Forse letto nelle ultime settimane ha detto per questo voglio che ascoltiate Dammi la verità per quanto posso condividere non con un principio Luca ma come eri la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni ma con una prospettiva più chiara un’alleanza mafiosa per gruppi di Catania del Trapanese legati alla cosca Mazzei al centro di un’inchiesta scirocco della linea che ha portato l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 indagati 10 in carcere 5 agli arresti domiciliari 8 misure interdittive sequestrati beni per 20 milioni di euro la Cina annuncia terza vittima circa 140 nuovi casi di contagio del misterioso virus simile a Sars Alimentando nuove paure del paese a pochi giorni dal capodanno cinese a v a nella Cina centrale Dov’è il virus ha fatto la sua comparsa soregistrati 136 casi di contagio durante il fine settimana altri per la prima volta dalla diffusione del virus è un altro nella provincia Meridionale Del guangdong La Juventus ha battuto il Parma per 21 nel posticipo di ieri sera allungato sull’Inter portando sia più quattro dei nerazzurri fermati nel pomeriggio sul muro per Lecce la Roma torna a vincere battendo il Genoa oggi si chiude la ventesima giornata con atalanta-sassuolo alle 20:35 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa