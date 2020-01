Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto di redazione da Francesco Vitale in studio da conferenza di Berlino Segna un primo passo verso la pace in Libia accordo finale spiana la strada a un cessate il fuoco duratura un embargo sulle armi alla fine delle ingerenze straniere rimangono però le diffidenze reciproche tra saraghi a star che non hanno firmato il documento conta spiegato che l’Italia è disponibile essere in prima fila per un impegno anche sul monitoraggio della Pace ovviamente passando dal logo abbiamo capito che per tante persone siamo la prima vera alternativa sovranismo e populismo di destra con queste parole Mattia Santori commenta la manifestazione delle sardine ieri a Bologna saremmo stati più di quarantamila ferma il portavoce del Movimento Salvini attacca vogliono fare un partito il decreto sicurezza è ricoverato in osservazione nel reparto di traumatologia dell’ospedale San Carlo di Potenza il tifoso della vultur Rionero ma rimasto gravemente ferito nel investimento che ieri a vagliocausato la morte di un altro sostenitore della squadra vulturina Fabio tucciariello di 39 anni ieri il tifoso è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate un braccio avambraccio una gamba della notte la polizia Ha arrestato 25 persone tutte in carcere tra cui il tifoso del Melfi di 30 anni che era alla guida della Fiat Punto che investì tifosi rivali e 24 sostenitori della vultur Rionero una bambina di 3 anni sarebbe stata violentata e poi ucciso in una zona nord-occidentale del Pakistan lo riferisce la polizia secondo le prime informazioni di uomini sono stati colti in flagrante nel discreto di Nocera nella provincia di khyber tu va mentre stavano tentando di affogare la piccola ad avvisarli sono stati i genitori che la stavano cercando Non essendo rientrata dopo aver partecipato un seminario dopo aver messo in fuga i due uomini genitori hanno recuperato la che però era già morta la Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato una rete di 250 lavoratori in nero impiegati nel settore della ristorazione dell’organizzazione di eventi alcuni dei coinvolti percepivano anche il reddito diordinanza dalla nottata in corso una nuova Maxi operazione da parte delle forze di polizia nel cuore della città di Foggia centinaia di agenti della Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno eseguendo decine di perquisizioni e controlli a tappeto in contemporanea nelle aree più sensibili del Capoluogo la ricerca di armi sostanze stupefacenti eventuali oggetti e soggetti latitanti contestualmente personale della polizia di stato a seguito di provvedimenti di Fermo emessi da un pool di magistrati della direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della procura di Foggia nei confronti di soggetti ritenuti autori di tentata estorsione a danno di imprenditori foggiato una parte di una palazzina È crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino via del Plebiscito a Catania sul posto erano già lavoro i vigili del fuoco che erano stati allertati da un residente in particolare andato distrutto un appartamento che ha riferito al proprietario la polizia non è da circa un anno per precauzione vigili del fuoco hanno fatto evacuare 7 nuclei familiari che stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi secondo fonti investigative presenti sul posto non ci sonome ne feriti causati dai crolli e troviamo parlando di scuola milleproroghe il sindacato ANIEF presenta emendamenti riapertura Gae un call veloce da graduatorie d’istituto e assunzioni ATA ne parliamo con il presidente Marcello Pacifico vonage che in realtà sì però si presenta come un Omnibus da una parte con la torre di alcune norme di rilevanti per il personale della scuola dall’altra parte con alcune norme che se per una Geremia sinceramente della pubblica amministrazione ma che non riguarda la scuola ecco chiami F deciso con diversi emendamenti di intervenire su questo testo scadono gli emendamenti degli emendamenti in commissione bilancio della Camera dei Deputati ha messo l’attenzione di tutti i deputati diverse proposte sono proposte che innanzitutto intervengono sulstraordinaria sulla proroga del provvedimento della nobilitas agire per permettere a tutti i docenti ne pensi di rientrare quindi permettere di coniugare il diritto alla famiglia con il lavoro della riapertura delle graduatorie di esaurimento ho ancora utilizzo graduatorie d’istituto per il reclutamento e proroga anche per l’assunzione di ricercatori è nato terre dei nuovi costi concorso per venire il completo per dirigenti scolastici per lo scorrimento degli idonei ultimo concorso dirigente scolastico per l’assunzione del personale tutti i posti Vacanti è sotto tutti i profili che sono stati non sono stati mai attivati incluso su organici di potenziamento Come avere il passaggio certo non sono tantissime le proposte portate avanti dai che ancora una volta dimostra di essere e di collocare

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa