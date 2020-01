Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio mi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione siamo pronti sono pronto l’ha detto Matteo Salvini a margine di una iniziativa elettorale della Lega Comacchio rispondendo non manda sul caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio della giunta per le immunità del Senato Cambiamo argomento alla conferenza di Berlino a Segno il primo passo verso la pace in Libia l’accordo finale spiano la strada non c’è stato il poco duratura un arbusto le armi alla fine delle ingerenze straniere rimangono per rapporti le diffidenze reciproche tra saragia parquet non hanno firmato il documento l’Italia è pronta a recitare un ruolo di primo piano per il monitoraggio della Bibbia lavori in maniera serrata per raggiungere l’obiettivo comune la fine delle ostilità lo ribadisce il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non posso sul tuo profilo Facebook la Cina ha annunciato una terza vittima circa 140 nuovi casi di contagio davirus simile a Sars Alimentando nuove paure nel paese a pochi giorni dal capodanno cinese a bwana della Cina centrale Dov’è il virus ha fatto la sua comparsa sono stati registrati i 136 casi di contagio durante il fine settimana altri due a Pechino per la prima volta dalla diffusione del virus è un altro nella provincia Meridionale Del guangdong la Corea del Sud conferma il primo caso del misterioso virus una donna cinese di 35 anni proveniente da 70 autorità sanitarie sudcoreane una bambina di 7 anni sarebbe stata violentata e poi Cheese in una zona nord-occidentale del Pakistan lo riferisce la polizia secondo le prime informazioni due uomini sono stati integrante nel distretto di Nocera nella provincia di khyber pakhtunkhuwa mentre stavano tentando di affogare la piccola ad avvistarli sono stati i genitori che la stavano cercando Non essendo rientrata dopo ha partecipato a un seminario dopo aver messo in fuga gli uomini i genitori hanno recuperato la bambina che però era già morta la Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato una rete di 250 lavoratori in nero innel settore della ristorazione dell’organizzazione di eventi alcuni dei composti percepiva anche il reddito di cittadinanza una parte di una palazzina È crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino via del Plebiscito a Catania sul Air Mangialavori vigili del fuoco che erano stati allertati da un residente in particolare è andato distrutto un appartamento che è riferito al proprietario la polizia non era abitato da circa un anno per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 7 nuclei familiari e stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi secondo fonti investigative presenti sul posto non ci sono vittime ne feriti causati da crolli Enrico osservazione nel reparto di traumatologia dell’ospedale San Carlo di Potenza il tifoso della vultur Rionero rimasto gravemente ferito nel investimento che ieri a Vaglio di Basilicata ha causato la morte di un altro sostenitore della squadra Fabio tucciarello 39 anni ieri il tifoso è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate un braccio e un abbraccio una gamba nella notte la polizia Ha arrestato 25 personetutto in carcere tra cui tifoso del Melfi di 30 anni che era alla guida della Fiat Punto che ha investito i tifosi rivali 24 sostenitori della vultur Rionero perfetto valutare il ritiro delle squadre è uno stato trovato morto a Novara su una panchina di via Asiago è stato notato poco dopo le 7 da una passante che si stava recando al lavoro e che ha dato l’allarme alla questura smentito che si trattasse di un clochard come riferito inizialmente 118 identificato il morto in un 45enne che vive in un palazzo di via Asiago il corpo non presenta segni di violenza si apprende dagli investigatori per capire le cause del decesso forse un malore le circostanze in cui saranno necessari ulteriori accertamenti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

