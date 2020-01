Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la giunta per le immunità vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti il leader della Lega ha fatto sapere di aver chiesto ai senatori anche quelli del suo party di votare Sì al suo processo e a margine di un’iniziativa elettorale della Lega Comacchio citato una frase lì Guareschi per la Libertà sono pronto alla prigione Cambiamo argomento dove la ricchezza è cresciuta Tra giugno 2018 giugno 2019 ma è sempre concentrata al vertice della piramide distributive Dov’è la disuguaglianza è rappresentata da un Elite di 2153 Paperoni che detiene la ricchezza superiore patrimonio di 4,6 miliardi di persone circa il 60% della popolazione globale e quanto fotografa Oxa un nuovo report Time to Cardiff usa la vigilia del World economic forum di Davosche non lascia fuori l’Italia nel nostro paese il 10% più ricco possiede oltre che volte la ricchezza del 50% più povero e cambiamo ancora argomento il Regno Unito è la mia casa lo chiamo questo non cambierà mai ma io è meglio non avevamo altra scelta il principe Harry rompe il silenzio dopo giorni di fibrillazione l’annuncio della loro rinuncia al titolo di altezze reali lo ha fatto a Londra durante un evento di beneficenza per l’associazione fondata dallo stesso eri dal principe sei messo delle foto nel 2006 in onore Viviana lo scopo di perpetuare il suo aiuto ai malati di AIDS e HIV andiamo ora a Potenza di 39 anni è morto investito Un ferito in gravissime condizioni 25 arresti è questo il bilancio di uno scontro tra tifoserie rivali avvenuto domenica 19 gennaio nei pressi della piccolissima stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata lì pochi chilometri da Potenza si sono incrociati forti in un agguato i supporter della vultur Rionero e del Melfi un tifoso della vultur Fabio tucciarello operaio è morto dopo essere stato investito un altro è ricoverato in gravi condizioniospedale San Carlo di Potenza 3 sostenitori del Melfi che erano a bordo della Fiat Punto che investiti rioneresi sono stati rintracciati dalla polizia e portati nella questura di Potenza dove sono stati accoltellati per ore in tutto sono state arrestate 25 persone che saranno trasferite nel carcere del Capoluogo lucano si valuti riposizionato delle d’esquadra dichiarato il prefetto di Potenza mentre sono ancora da chiarire le dinamiche dello Sport E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa