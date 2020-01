Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Lunedì 20 gennaio in studio a Giuliano Ferrigno Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione siamo pronti sono pronto sono le parole di Matteo Salvini a margine di un’iniziativa elettorale della rispondendo ad una domanda sul caso della Gregoretti e sul voto previsto oggi alla Giunta per le immunità del Senato dove A quanto si apprende la maggioranza presentata non presentarsi verrà deciso in una riunione di Maio Chiara Salvini dal sovranismo al vittimismo visto che è coinvolta l’ho non è corretto che lui e intervenga come coordinatore del processo di pace Lidia le parole del Presidente turco erdogan ha commentato l’esito della conferenza di Berlino con i giornalisti al seguito Sul volo di ritorno dalla Germania per conferenza di Berlino il nuovo inizio che fa bene sperare ha detto il ministro degli affari europei Amendola ospite di un forum Anzaè stato compiuto un passo molto importante verso una possibile soluzione del conflitto affermato Il portavoce di Putin tornano in Italia Alberto Muraglia il vigile in mutande che timbrava il cartellino e tornava a casa all’interno del comune di Sanremo sotto inchiesta nell’indagine della Guardia di Finanza sui furbetti del cartellino è stato assolto con rito abbreviato durante l’udienza preliminare lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni si dice invia giudizi altrettanti patteggiamenti per le cose quella di truffa ai danni dello stato e una donna si è cosparsa di liquido infiammabile sei andata a fuoco sulla scalinata che porta all’ingresso del tribunale dei minori di Mestre a donna ora ricoverato in gravi condizioni accanto al cartello scritto in un italiano stentato del messaggio si farebbe riferimento all’affidamento della figlia al Sofia e al marito quest’ultimo richiederebbe nel Trevigiano i primi a soccorrere La giovane a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa