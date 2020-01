Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 2020 dopo il più 0,2% del 2019 il PIL è atteso a crescere quel dello 0,5% Outlook il Fondo Monetario Internazionale conferma latino 2020 per italiana Lima ribasso quella per il 2021 più 0,7% vero 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle Stime di ottobre nel 2018 l’economia italiana era cresciuta dello 0,8% quella del 2019 viene giudicata Dunque molto monetta le FMI taglia le Stime di crescita mondiali per il 2020 2021 confermando l’esistenza di rischi al ribasso la revisione del PIL mondiale legata l’allentamento di alcune economie emergenti soprattutto l’IndiaUnione Europea destinata alla transizione verso un’economia verde pensiamo che ti può fare di meglio sono le parole del ministro dell’economia Roberto Gualtieri sputeremo di questo aspetto che va a finire anche nella cornice del bilancio è un fondo prevalentemente destinate ai paesi che stanno indietro dal punto di vista della transizione ecologica dell’Economia e l’Italia è tra quelli che stanno più avanti allo stesso tempo dice bene che però anche l’Italia possa accedere a queste ritorte come per esempio il rilancio di un IVA più verde l’economia sono 1,1 milioni le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolta dall’INPS fino all’inizio di gennaio per Queste famiglie che hanno ottenuto il beneficio 56.000 sono decadute quindi le famiglie titolari di redditi di pensione di cittadinanza sono nel complesso un milione 41002 virgola 5 milioni di persone coinvolte dal sussidio così leggero in osservatorio INPS sul reddito di cittadinanza importo medio mensile ammonta a €493 presentate 1,6 milioni di domande il 67% accolte per il 90% a italiani ultime notizie in chiusura RomaMilano sono nella Top 10 delle città del mondo con più ore perse per ogni cittadino nel traffico la capitale addirittura al secondo posto con 254 ore preceduta solamente da Bogotà in Colombia con 272 il capoluogo Lombardo invece Settimo con 226 ore terzo posto per Dubino 246 ore davanti a Parigi e Londra con 227 questo quanto emerge dal Global card scorecard analisi dei Trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 paesi e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa