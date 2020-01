Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno spazio all’informazione essere in apertura visto che è coinvolta lo non è corretto che l’Unione Europea intervenga come coordinatore del processo di pace in Libia l’ho detto il presidente turco erdogan commentando l’esito della conferenza di Berlino con i giornalisti al seguito Sul volo di ritorno dalla Germania per conferenza di Berlino il nuovo inizio che fa bene sperare ha detto il ministro agli affari europei Amendola ospite di un forum soddisfazione anche da Mosca è stato compiuto un passo molto importante per una possibile soluzione del conflitto affermato Il portavoce di Putin e torniamo in Italia Alberto Muraglia il vigile in mutande che timbrava il cartellino e tornava a casa all’interno del comune di Sanremo finito sotto inchiesta nell’indagine della Guardia di Finanza sui furbetti del cartellino è stato assolto con rito abbreviato durante l’udienza preliminare lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni 16 in via giudizialeatteggiamenti dalle accuse quella di truffa ai danni dello stato e una donna si è cosparsa di liquido infiammabile Si è data fuoco sulla scalinata che porta all’ingresso del tribunale dei minori di Mestre Madonna ora ricoverato in gravi condizioni un cartello scritto in un italiano stentato nel messaggio si farebbe riferimento all’affidamento della figlia al Sofia e al marito quest’ultimo risentirebbe nel Trevigiano i primi a soccorrere La giovane attenta di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria ultime notizie in chiusura Roma e Milano sono nella Top 10 delle città del mondo con più ore perse per ogni cittadino nel traffico addirittura al secondo posto con 254 ore preceduta solamente da Bogotà in Colombia con 272 il capoluogo Lombardo invece Settimo con 226 ore terzo posto per Dubino 246 ore davanti a Parigi e Londra con 227 questo quanto emerge dal Global card scorecard analisi dei Trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di Trentoè tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa