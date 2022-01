Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia terrigno nuovamente l’emergenza covid la percentuale di terapie Intensive occupate da pazienti covid è stabile al 18% in Italia e in 24 ore cresce sono in Basilicata al 4% poi 14% mentre in 7 regioni manca il 21 pubblica amministrazione Bolzano 17% pubblica amministrazione Trento 21 % Piemonte 23 Toscana 22% Umbria 12% valido da 18 % la recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 spinge Intanto le prime dosi e inizia a mostrare i primi effetti nella settimana 12-18 gennaio questa faccina grafiche Lodi Cascina ti sono stati tanto 28966 pari al più 28,1% rispetto alla settimana precedente fa sapere dopo d’azione gilet Cambiamo argomento il papa emerito Benedetto XVI viene chiamato pesantemente in causapubblicato oggi su impulso della chiesa tedesca riguarda i casi di pedofilia che si sono verificati dall’immediato dopoguerra e il 2019 nella diocesi di Monaco di Baviera di cui lui è stato per anni titolare del libro bianco nei 5 anni passati alla guida della diocesi di Monaco dal 1977 nel 82 una delle più antiche dato Rivoli di Germania l’allora arcivescovo Joseph Ratzinger non avrebbe bloccato in quattro divertita alcuni stati accusati di abusi l’accusa lanciata dallo studio legale che ha condotto l’inchiesta su incarico dell’autorità ecclesiastica programma in italiano in Calabria dove è stata registrata oggi una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 il film è stato avvertito in particolare nella zona del Vibonese dove sarebbe stato localizzato l’epicentro la profondità del terremoto secondo l’istituto Nazionale di Geofisica è stata di 10 km la scossa interessato comunque una vasta zona della Regione distintamente anche a Lamezia Terme Catanzaro e lungo la fascia tirrenica Cosentina molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare sospesa la circolazione ferroviaria sono stati bloccati il 53era l’ultima notizia per il momento che promozioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa