Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Francesco Vitale in studio una strage nei locali degli amanti per il narghilè frequentati dalla comunità turca sconvolgere la cittadina un Germania ieri sera intorno alle 22 un killer o un commando ha ucciso 8 persone a colpi di armi da fuoco i feriti sono tutti in condizioni gravissime tra le vittime secondo la Bild ci sarebbero anche dei cittadini corti e la notte lo stesso dalla ha dato notizie di un arresto Ma gli inquirenti continuano a dare la caccia più persone Renzi a Porta a porta scariche contenta Salvini con l’appello ai partiti per il presidenzialismo portiamo una persona che sia il governo 5 anni insieme responsabile per me la soluzione è l’elezione diretta del presidente del consiglio dice lanciando la sfida il premier vuole cacciarmi bene ma deve riuscire in questo momento siamo concentrati su una priorità per crescer vita via dice Conte alla danza Allora abolisca il redditscrivi un’altra serata Noi pensiamo alla crescita intanto la commissione giustizia della camera approva con 24 kg 23 no l’emendamento del MoVimento 5 Stelle soppressivo del DL cosa sulla per metà di Aviva vota con l’opposizione per cancellare la riforma Bonafede il PD Italia il governo non lo toglieremo ancora per molto ha detto il governo ha posto la questione di fiducia Senato sul decreto intercettazioni ed annunciare in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca ti ha posto la fiducia sul testo del decreto integrato dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia La presidente Maria Elisabetta casellati e convocata la conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo dei lavori ed è iniziato lo sbarco dei Passeggeri dalla Diamond Princess a Yokohama mentre da Roma è partito il volo militare che riporterà a 30 italiani insieme altri 27 europei che erano a bordo della nave l’aereo partito ieri notte invece portato un gruppo di medici per fare i test sui passeggeri che saranno imbarcati forche negativi al Coronavirus resterà bordo il comandante italiano della nave con altri 4 connazionali dell’equipaggio salgono a 621 i contatti sulla nave Mentre per la prima volta in Cina il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagi Cambiamo argomento si ingigantisce l’allarme per la prostituzione minorile a Roma Uno dei fenomeni più inquietanti che ha come vittime minori sia bambini che bambini che vede sempre più protagonisti Dimmi con meno di 14 anni quindi anche di 13 o di 12 O di 10 anni come riferito dalla PM Maria Monteleone Sostituto Procuratore a Roma nel corso dell’audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta per l’infanzia l’adolescenza solo nell’ultimo anno a Roma ci sono stati 31 nuovi procedimenti il Regno Unito si prepara dal 2021 sbarrare gli ingressi dopo la fine della transizione post brexit nuovi immigrati e basta quelli di azione e non a loro agio con la lingua inglese inclusi quelli che dall’anno prossimo bus erano le porte dei paesi dell’Unione Europea è l’obiettivo del moderno appunti di tipo australiano illustrato dal governo il visto di lavoroessere concesso solo ai richiedenti che abbia un minimo di 70 punti qualificazioni per settori conferenza occupazionali nel Regno Unito e conoscenza dell’inglese un’offerta sorprendente dell’Acquario cambiato e quanto trapela dal CDA di banca di domani dell’offerta pubblica di scambio arrivata da Intesa Sanpaolo siamo una banca ambiziosa dice il presidente di Intesa Gianmaria Gros Pietro dei soci Ubi mi ha detto risposta positiva non commento l’operazione in corso ministro dell’economia Gualtieri ma spiega che bene che la politica sia fuori il CEO di Ubi Victor massiah sembra voler prendere tempo prima di diventare progetto dovrà passare attraverso un complesso è per nulla scontato iter autorizzativo dell’autorità vigilante non svegliateci 44 mila tifosi dell’Atalanta non ci credono ancora e Valencia 10 marzo Emilia San Siro 41 con la doppietta di vigili di ilicic freuler il gol della bandiera di lascia accesa la speranza di rimonta e i quarti di finale di Champions appaiono lì in bella vista alcunihome office di salti in preda all’estasi mentre nello spogliatoio della dea inizia la meritata festa la squadra è solo a metà dell’opera ma almeno parla il prossimo 10 marzo come chiesto da Gasperini alla vigilia l’Atalanta avrà due risultati viene disposizione addirittura tre gol di scarto in caso di sconfitta E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa