Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale trovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una lepre locali degli amanti dei narghilè frequentati dalla comunità turca sconvolge La città di hanau Germania ieri intorno alle 22 anch’io era un commando ha ucciso 9 persone colpi di arma da fuoco i feriti sono quattro e tutti in condizioni gravissime fra le vittime secondo la Bibbia ci sarebbero anche dei cittadini curdi La polizia ha reso noto che una persona sospettata di essere autore della strage è stata trovata morta nella sua abitazione insieme a un altro cadavere nel complesso quindi fino ai morti sono 11 e Renzi a Porta a porta Scarica contenta Salvini con l’appello ai partiti per il presidenzialismo votiamo una persona che sia il governo ha 5 anni e si è responsabile per me la soluzione l’elezione diretta del presidente del consiglio dice lanciando la sfida il premier vuole cacciarmi bene ma devi riuscire in questo momento siamo concentrati su una priorità per crescere l’Italia dicevia Lanza Allora abolisca il reddito afferma Renzi per Crini un’altra serata Noi pensiamo alla crescita intanto la commissione giustizia della camera prova con 24 623 no l’emendamento del MoVimento 5 Stelle sorprese del ddl costa sulla prescrizione metalli a Villa vota con l’opposizione per cancellare la riforma Bonafede per il PD Italia di lamina il governo non tollereremo ancora per molto il governo ha posto la questione di fiducia in Senato sul decreto intercettazioni ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Federica d’incà Chi ha posto la fiducia sul testo del decreto integrato dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia La presidente Maria Elisabetta casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo dei lavori solo io posso battere Donald Trump e ho l’esperienza per fare il presidente sono stato sindaco della città con più diversità imprenditore manager filastro Michael Bloomberg respinge gli attacchi di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren durante la sfida TV e banca le sue credenziali per la casa bianca condizionatore SummerCerco una chance di riprendere la Casa Bianca primo Trump per altri 4 anni afferma Sanders che ha sostenuto che le politiche discriminatorie di prendere contro le minoranze non aumenteranno la flotta degli elettori che la sua solo per miliardari ed è iniziato lo sbarco dei Passeggeri dalla Diamond Princess a Yokohama mentre da Roma è partito il volo militare che riporterà a casa 30 italiani insieme ad altri 27 europei che erano a bordo della nave l’aereo partito ieri notte invece portato un gruppo di medici per fare i test sui passeggeri che saranno imbarcati perché negativi al coronavirus nell’essere a bordo il comandante italiano della nave con altri 4 connazionali dell’equipaggio salgono a 621 i contagi Sulla nave si registrano i primi due decessi Mentre per la prima volta in Cina il numero di quelli ti supera quello dei nuovi contagi E a proposito di Corona ieri a Palazzo Altieri un premio speciale la premiazione Socrate edizione 2020 fermata Branca direttore generale dell’ ospedale Spallanzani di Roma e le ricercatricisono riuscita isolare il coronavirus Maria Rosaria Capobianchi Concetta castilletti e Francesca Colavita ricevuto in premio Socrate appunto un movimento di opinione del tutto libero è tipico fondato da giornalista scrittore autore televisivo Cesare Lanza una riconoscimento che conferma l’eccellenza dello Spallanzani ma anche la propria umanità nei confronti dei tanti per clienti che si rivolgono alla struttura il direttore generale Marta Branca Day 2020 per me è molto importante perché rappresenta un riconoscimento a tutto la struttura che mi onoro di dirigere e allo Spallanzani L’Istituto nazionale per le malattie infettive che ha una caratteristica di essere un’eccellenza non solo Nazionale ma anche internazionale e noi Uniamo le fate della ricerca quella parte Dell’assistenza e questo ci consente di avere un expertise on a uno ha una capacità e un’integrazione una sinergia tra ricercatori e clinici e personale infermieristico tecniche è una un Unicum e questo ci consente quindi di raggiungere grandi traguardi come in questo caso io sono veramente onorata e lusingata di ricevere questo premio lo dedico a tutto il personale lo sto al centro la specialità La professionalità ma anche tanto umanità nei confronti dei pazienti e delle persone che arrivano verso la vostra struttura un altro fiore all’occhiello l’attenzione al paziente è un must del nostro Istituto i nostri operatori sono assolutamente pronti addestrati e soprattutto hanno voglia di andare verso il paziente e ha una capacità di umanità e di accoglienza veramente mai viste e quindi anche per questo secondo me questa è una davvero un fiore all’occhiello come dicevi è davvero una una caratteristica che rende il nostro tributo un’eccellenza era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa