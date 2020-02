Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una strage dei locali degli amanti degli narghilè frequentati dalla comunità turca sconvolge la cittadina in Germania ieri intorno alle 22 un killer o un commando ha ucciso 9 persone a colpi di arma da fuoco i feriti sono quattro e tutto in condizioni gravissime fra le vittime secondo la Bild ci sarebbero anche dei cittadini Corvi la pulizia ha reso noto che una persona sospettata di essere l’autore della strage è stata trovata morta nella sua abitazione insieme a un altro cadavere nel complesso Imo sarebbero 15 la politica Renzi a Porta a porta Scarica contenta Salvini con la pelle partiti per il presidenzialismo votiamo una persona che sia il governo 5 anni si è responsabile per soluzione l’elezione diretta del presidente del consiglio dice lanciando la sfida al premio vuole cacciarmi bene ma deve riuscire in questo momento siamo concentrati su una priorità per crescere l’Italia dice Conte all’ansa allorareddito afferenti Creamy un’altra serata Noi pensiamo alla crescita intanto la commissione giustizia della camera prova con 24 sia 23 no l’emendamento del MoVimento 5 Stelle soppressivo del Viale costa sulla prescrizione ma Italia viva vota con l’opposizione per cancellare la riforma Bonafede IP Italia Viva il governo non lo toglieremo ancora per molto cronaca si ingigantisce l’allarme per prostituzione minorile a Roma Uno dei fenomeni più inquietanti che ha come vittime minori sia bambini che bambine che vede sempre più protagonisti anche bimbi con meno di 14 anni quindi anche di 13/12 ho 10 anni come riferito dalla PM Maria Monteleone Sostituto Procuratore a Roma nel corso dell’audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta per l’infanzia l’adolescenza solo nell’ultimo anno a Roma ci sono stati 31 nuovi procedimenti il Regno Unito si prepara dal 2021 sbarrare ingressi dopo la fine della transizione post brexit nuovi immigrati a bassa qualificazione non a loro agio con la lingua inglese inclusi quelli che dall’anno prossimo bus erano le porte dai paesi dell’Unione Europea è l’obiettivo del modello appuntitiillustrato dal governo il visto di lavoro potrà essere concesso solo ai richiedenti che abbiano un minimo di 70 punti qualificazione per settori con carenza occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell’inglese porti 44 mila tifosi dell’Atalanta non ci credono ancora il Valencia decimato inviato a San Siro 41 per la doppietta di ape Boeri ilicic freuler i gol della bandiera di Francia di Monza e i quarti di finale di Champions appaiono in Bellavista la squadra è solo a metà dell’opera ma almeno sarà il prossimo 10 marzo come chiesto da Gasperini la vigilia l’Atalanta avrà due risultati piene disposizione addirittura di scatto in caso di sconfitta e andiamo adesso a parlare di scuola specializzazione sostegno stare 20.000 il numero degli ammessi dopo le denunce di ayas ne abbiamo parlato con il presidente del Pacificopittura che aumentare in maniera veramente molto sensibile questo numero dei posti perché rimangono continuano a rimanere migliaia di docenti che insegnano specializzazione e tutto questo non è giusto non è giusto non è giusto il personale riteniamo inoltre che ancora troppo se tenuto conto delle offerte degli atenei ma non si è tenuto conto delle effettive esigenze del territorio e ambiente legate al numero dei posti in deroga dovrebbe degli insegnanti sprovvisti di specializzazione all’altro con i tuoi cari quindi chiedere ma foto di conoscere Ministero questi verbali dei compiti di coordinamento per capire formativo Ancora una volta è violata e quindi saremo costretti al concorso per aumentare i posti perché abbiamo fatto Alcune regioniancora una volta siamo gente di questa politica di reclutamento che però dobbiamo ancora tenere così come agente se dovesse essere ti dovevo andare probabilmente tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa