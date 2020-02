Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli la strage è stata classificata come un atto di terrorismo dagli inquirenti lo ha detto il Ministro dell’Interno confermando nel parlamento regionale tedesco che il movente della strage sia stato di tipo se no cry locali degli amanti del narghilè ha sconvolto la città tedesca è quel che è accaduto Mercoledì intorno alle 22 quando un killer aperto il fuoco prendendo di Mira il bar è notoriamente amata dalla comunità turca una governo istituzionale per fare la riforma della premiership introdurre il sindaco d’Italia Matteo Renzi Squarcia il velo e per la prima volta con un appello a tutti i partiti per le riforme Lancia l’idea di un esecutivo istituzionale senza Giuseppe Conte alla guida e leader di Italia viva aggiunge che non è necessario si può restare anche con te si è aperta un parto modelloterreno con Salvini suo acerrimo nemico ma Matteo Salvini che aprirebbe al più al governo di scopo per volare in autunno a Renzi per ora 19 riteniamo che non sia non è che mette al centro complicate riforme costituzionali per cui sinceramente oggi non ci sono le condizioni c’è un accordo sulla legge elettorale su degli aggiustamenti comunque rilevanti esigenza di dare risposta ai problemi veri del paese sviluppo crescita investimenti e soprattutto lavoro l’ha detto il capogruppo del PD al Senato Andrea Marcucci a margine dell’assemblea dei parlamentari dem in corso a Palazzo Madama a Taranto nell’ambito di un’inchiesta per l’aggiudicazione di 15 appalti per 4,8 milioni e relativi a lavori di ammodernamento e riparazione di unità navali in dotazione alla Marina Militare di Taranto la Guardia di Finanza a posto agli arresti domiciliari 12 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere turbatalibertà degli incanti corruzione furto aggravato tra i destinatari del provvedimento imprenditori due ufficiali della Marina Militare e due dipendenti civili della Marina Arrivo leggermente negativa a Piazza Affari primo indice MIB Segna un calo dello 0,24% l’idrosfera un ribasso dello 0,21% di tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima

