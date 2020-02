Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli la frase diano dove Stanotte sono morte 11 persone quattro sono rimaste ferite è stata classificata come una presunto atto di terrorismo di matrice Probabilmente se no va dagli inquirenti della procura federale tedesca che acquisito le indagini e quello che ha confermato Stamani il Ministro dell’Interno parlando nel parlamento regionale tedesco a colpire un sostenitore di teorie di destra estrema spinto dall’odio per gli stranieri stando alla Bild on-line in uno scritto ritrovato dagli inquirenti lui stesso avrebbe dimenticato il mercato a Fernando che alcuni popoli che non si possono più espellere dalla Germania vadano a niente e nel bilancio della drammatica notte che ha lasciato tutti sotto choc ci sono11 morti fra cui l’attentatore e sua madre cui corpi sono stati ritrovati senza vita nel loro appartamento e inaccettabile che mentre governo e Parlamento Sono al lavoro per mettere in campo misure concrete che italiani chiedono sul fronte dell’economia del lavoro della scuola per il sud ci sia chi pensa solo ai continuamente a provocare creare spaccature mettere i bastoni tra le ruote non siamo disponibili ad andare avanti in questo modo noi vogliamo semplicemente lavorare se ci sono le condizioni bene altrimenti Chiudiamola qua abbiamo già dato ad agosto ieri le spiagge oggi in televisione non tolleriamo più remake di questo tipo che continua a prestare l’azione di governo tradendo le aspettative e degli italiani si assuma la responsabilità di dire se sta fuori così in una nota La senatrice del MoVimento 5 Stelle Barbara Lezzi dominata dalla guardia di finanza di Trento una presunta organizzazione criminale operante in diverse province italianeè specializzata nel traffico internazionale di prodotti petroliferi nel corso dell’operazione sono state denunciate 49 persone per contrabbando e sono state sequestrate 160 tonnellate di gasolio confermiamo che il comandante Gennaro arma rimane a bordo della diamondclean senza Yokohama al comando della nave coordinandosi con i funzionari della sanità pubblica per la sicurezza la salute è il benessere dei Passeggeri e dell’equipaggio il comandante in buona salute e sta guidando il suo Team in questa situazione straordinaria così una nota diffusa dalla armatore della nave Princess cruises ferma nel porto giapponese Al momento si aggiunge non è disponibile per alcuna intervista ed è tutto Grazie dell’attenzione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa