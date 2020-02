Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli il Senato ha confermato la fiducia al Governo sul decreto legge intercettazioni 456 voti favorevoli 118 contrarie nessuna attenzione Dopo l’ok ora il provvedimento approda alla camera scade il 29 Febbraio Matteo Renzi non ha partecipato al voto sulla fiducia come risulta dai tabulati di Palazzo Madama ed è in congedo alle 10:30 ha tenuto una conferenza stampa in una sala del Senato ufficialmente iniziata alle 11:17 la demolizione della prima delle ultime quattro Vele di Scampia non area di Napoli per anni simbolo di degrado spaccio di droga e camorra ma anche lotta dei cittadini per ottenere il riconoscimento dei loro diritti parte così progetto restart Scampia che prevede Nella prima fase l’abbattimento delle vele acidigenerazione della Vela bimbi è quello di trasformare la Scampia di Gomorra in una periferia a misura dei cittadini ci sono cinque cittadini turchi tra le ultime vittime della radio di hanau lo ha annunciato l’ambasciatore di Ankara a Berlino haibin il razzismo è un veleno l’odio è un veleno che esiste nella nostra società lo ha detto Anche la Merkel in una sua intervista sulla strage di hanau affermando che il massacro è stato molto dall’odio Sennò poi dalla Ma un giorno quanto mai triste per la Germania ha detto Merkel che ha definito la strada è un crimine agghiacciante le colpi a Pierluigi rotta che lo aveva accompagnato al bagno poi 4 a Matteo Demenego che era nell’ufficio vicino in tutto 7 colpi per uccidere i due poliziotti proiettili a brevissima distanza non hanno lasciato speranza il decesso per entrambi è stato pressoché immediato e la conclusione della consulenza tecnica autoptica disposta nell’ambito dell’indagine sulla sparatoria in cui4 ottobre scorso costata la vita gli agenti delle volanti Pierluigi rotta 34 anni e Matteo Demenego 31 anni uccisi dal ventinovenne dominicano la notizia è riportata dal quotidiano Il piccolo basta la percentuale di procedimenti nella scuola nonostante vi sia alla metà dei lavoratori di tutta la pubblica amministrazione moltissimi casi archiviati dopo l’intervento del sindacato ANIEF Marcello Pacifico presidente ANIEF sentiamo di nuovo come nome dei dirigenti scolastici si è parlato di sicurezza degli edifici un argomento molto importante per l’Italia per poter Riflettere su quanto messo davanti dal telo della Repubblica con questionarisono uscita ho l’opportunità di sicurezza ma si è parlato anche di profili professionali dei dirigenti scolastici a quello che l’hanno detto gli assegni ad personam è anche a rivedere questo modo salutare dirigenti scolastici che è talmente diverso rispetto a tutto il resto della Clio c’è la fiamma per una perequazione esterna ora Veramente comprati diversi per un dirigente della scuola di seconda fascia di rispetto che sono tutti argomenti che fa schifo Tribunali Dov’è la partita si discuterà dell’utile con una soddisfazione quella di aver permesso di Nataleconcorso dirigente scolastico di poter dire essere diligenti esistessero neanche qui c’è di tutto per una dalla redazione appuntamento alle prossime Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa