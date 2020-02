Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno all’indomani della sfida sulla premierato e sulla trasformazione del reddito di cittadinanza è leader di Italia viva Matteo Renzi annuncia di aver richiesto un incontro al presidente del consiglio con l’intenzione spiega di mettere fine teatrino perché non si vuole rompere ma serve un chiarimento Intanto il PD chiude alle sue proposte il segretario dem Zingaretti invita a meno polemiche più fatti rilanciando l’azione del governo con un’agenda condivisa Genova Giuseppe Conte la priorità è la crescita fa sapere in serata do conferma la fiducia sul ddl intercettazioni andiamo in Germania l’odio xenofobo dietro la strage di hanau ai locali della il cui bilancio finale di 11 morti compresi il killer è tua madre trovati senza Vita mia allora abitazione tesi Sennò sono contenute in una pagina web è prodotta dalla ditta alcuni popnon si possono espellere dalla Germania vanno annientati file da cancellare Anche la Merkel dichiara un crimine agghiacciante un giorno quanto mai triste il razzismo è un veleno della società per il cancelliere 85 anni dopo il nazismo torna il terrorismo di destra dell’ultradestra scrivono questo crimine abominevole ci sconvolge e ci lascia senza parole livello idrometrico del Po è sceso da Basso come in piena estate ma anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 25% di quello di Como al 28% e quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti dalla quale si evidenzia che livello idrometrico del fiume Po Al Ponte della Becca della Pavese è di meno 2,4 metri lo stesso di metà agosto scorso ultime notizie in chiusura aumenta la produzione di droga calano i prezzi sul mercato ce l’ha anche la platea ci abbassa l’età media di consumatori le sostanze sintetiche sono sempre più potenti e pericolose allarme degli espertidell’agenzia antidroga delle forze di polizia di 57 paesi riuniti a Roma per una due giorni di lavoro non abbiamo mai avuto così tante droghe naturali e sintetiche sostanze pure potenti a costi più bassi il direttore dell’osservatorio europeo sulle droghe e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa