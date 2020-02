Ultime Notizie Roma del 20-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 20 febbraio in studio Giuliano Ferrigno si registrano 13 nuovi contatti da coronavirus sulla Diamond Princess ferma nel porto di Yokohama in Giappone rendono noto le autorità nipponiche mentre la TV riferisce di due persone decedute di 80 anni numero di contatti complessivo a bordo sale a 334 dovrebbe intanto slittare Domani rientro degli italiani che erano sulla navetta Il boeing dell’Aeronautica Militare Giappone in attesa di imbarcare la trentina di italiani e altri 26 27 europei ma i test medici cui vengono sottoposti i passeggeri sono ancora in corso resteranno invece in Giappone il comandante italiano Gennaro arma e quattro dell’equipaggio buone notizie per la coppia cinese ricoverata allo Spallanzani se continua a migliorare potrebbe lasciare la terapia intensiva nei prossimi giorni la cronaca Napoli al via la demolizione della prima delle ultime quattroScampia in un’area per anni simbolo di degrado spaccio di droga camorra ma anche lotta dei cittadini loro riconoscimento dei loro diritti parte il progetto restart Scampia che prevede Nella prima fase l’abbattimento delle vere acidi e la rigenerazione della Vela di Gomorra in una periferia misura dei cittadini Applausi dei residenti via i pregiudizi il sindaco Luigi De magistris dichiara Scampia batte Gomorra 3 a 0 intervento di demolizione Durerà circa 40 giorni l’economia la proprietà di Air Italy non ha intenzione di modificare la procedura di liquidazione e quanto avrebbe comunicato la ministra Paola de Micheli e sindacati A quanto si apprende da fonti presenti all’incontro al Ministero significa che il governo non abbia provato immaginare alternativa a loro no avrebbe parlando con i lavoratori di ieri te li vieni a Presidio davanti al Ministero prima dell’incontro la ministra aveva assicurato che Ce la metterà tutta per risolvere la situazione l’ultima notizia in chiusura la soddisfazione per la vita nelsesso migliora nel 2019 confermando un trend positivo iniziato nel 2016 lunedì agli italiani danno un voto pari a 7,1 più del 56,5% si dichiara soddisfatto della propria situazione economica valore più alto dal 2006 vedi Rose Inoltre più della metà degli under 25 quelli molto o abbastanza contenti passano dal 48,3% al 51,3% Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa