Ultime Notizie Roma del 20-02-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo i separatisti filorussi dell’auto proclamata Repubblica Popolare di lugansk nell’est dell’Ucraina hanno fatto la popolazione alla mobilitazione generale E da quando migliaia di residenti e denunciando che le forze di Kiev e sono in piena allerta da combattimento intanto nella notte secondo l’agenzia di stampa russa tass colpi di artiglieria avrebbero raggiunto le altre città della filorussa auto proclamata Repubblica Popolare di Donetsk andiamo in Italia 3 giorni a bordo di due scooter sono entrati in un distributore benzina armati di pistole hanno minacciato e raffinato il benzinaio è successo a Giugliano in provincia di Napoli nella zona dell’ Oasi del Sacro Cuore in tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza rese pubbliche dal consigliere regionale di Europa verdeBorrelli scena agghiacciante commentato ancora più terribili se si pensa che come tiratissimi sono stati i ragazzini forse minorenni una ventunenne Cerca casa a Forlì con il suo compagno entrambi sarebbero degli inquilini di 50 lavoratori a tempo indeterminato eppure non riescono a trovare nessuno disposto a stipulare un contratto di locazione con loro rifiuto dipenderebbe dal colore della loro pelle a denunciare gli atteggiamenti discriminatori di agenti immobiliari proprietari di casa è la stessa ragazza cittadina italiana ma originaria della Burkina Faso il medico di base che sento dal vaccino al dialogo nutrizionista novacs Franco Trinca poi morto di covid è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo io rilasciato al dottor Trinca è un’esenzione in scienza e coscienza spiegato lo rifarei senza dubbio ha detto di certo non hai messo quel certificato per le sue posizioni sul vaccino il biologo era tra i coordinatori del Movimento Uniti per la libera scelta contrario al vaccino abbiamo a chiudere con lo sport finisce 22 Salernitana Milan anticipo della 26esima giornata di Serie A i rossoneri passano in altoappena 5 minuti come sia ma vengono raggiunti poco prima della mezz’ora da Bonazzoli complice in uscita sbagliata di magnan nella ripresa di oggi ci illude i Campani di poter centrare l’impresa prima era guanti e il pareggio oggi contro il Sassuolo l’Inter centrale il controsorpasso in vetta e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa