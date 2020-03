Ultime Notizie Roma del 20-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio le vittime totali per coronavirus in Italia sono 3405 più di quelle registrate in Cina e allarme per la situazione a Milano boom di contagi 534 in un giorno il governatore Fontana chiede ulteriori strette compreso l’esercito Entrate la chiusura di uffici e trasporto pubblico il Ministro della Difesa Guerrini apre la possibilità dell’uso dei militari il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato ieri sera Giorgio Gori il sindaco di Bergamo una delle città più colpite dal coronavirus il capo dello Stato espresso la sua vicinanza e solidarietà al popolo Bergamasco è stato a tenere duro ieri lo stesso Mattarella aveva sbagliato governo e opposizione invitandole a collaborare e congelare le tensioni politiche il premier Giuseppe Conte ha chiesto all’Unione europea di usare tupotenza di fuoco del fondo di salvataggio da 500 miliardi di euro per affrontare la crisi economica del continente in un’intervista al Financial Times il primo ministro mette in evidenza Come la politica monetaria da sola non possa risolvere tutti i problemi di uno shock globale senza precedenti secondo con te è quindi il momento di usare il meccanismo europeo di stabilità per offrire linee di credito di emergenza ai paesi è stato registrato ieri il primo decesso per coronavirus tra gli agenti di polizia penitenziaria a darne notizia è stato lo stesso Ministero della Giustizia la vittima l’assistente capo coordinatore Gianclaudio nuova aveva 51 anni ed è risultato positivo domenica scorsa e intanto un altro paese diventa zona rossa si tratta del Comune di Fondi in provincia di Latina dove sono saliti a 40 casi di positività dopo una festa di carnevale e si impenna il numero di contagiati da coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore case sono raddoppiati portando il numero di positivi ha oltrele vittime Sono in totale 193 in California scatta il LED da 1 per 40 milioni di abitanti il presidente statunitense Donald Trump ha cancellato il G7 di giugno sarebbe prematuro rinviare le olimpiadi di Tokyo previste per luglio-agosto nonostante la pandemia di coronavirus lo afferma in un’intervista al New York Times è il presidente del Comitato Olimpico internazionale thomas-tuck proprio le ore in cui la fiamma Olimpica arriva in Giappone dalla Grecia per noi non sarebbe responsabile oggi e sarebbe prematuro partire da speculazioni e prendere una decisione spiega non sappiamo la situazione siamo comunque esaminato diversi scenari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa