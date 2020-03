Ultime Notizie Roma del 20-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio le vittime totali per coronavirus in Italia sono 3405 più di quelle registrate in Cina e allarme per la situazione a Milano album di montaggi 534 in un giorno il governatore Fontana chiede ulteriori strette compreso l’esercito entra dalla chiusura di uffici e trasporto pubblico il Ministro della Difesa Guerrini Apri alle possibilità dell’uso dei militari il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato ieri era Giorgio Gori sindaco di Bergamo una delle città più colpite dal coronavirus in capo dello Stato espresso la sua vicinanza e solidarietà al popolo Bergamasco è invitato a tenere duro ieri lo stesso Mattarella aveva strigliato governo e opposizioni in Andrea collaborare congelare le tensioni politiche a buona il focolaio della pandemia del coronavirus non ha riportato nuovi contagi se per il secondo giorno di fila in tutta la Cinaha riferito alla commissione sanitaria nazionale ci sono stati altri 39 casi di infezione importata e 3 decessi di cui due nella provincia dello hubei è un in quella del Lyon indicate di possibilità di scendere sotto quota 100 in Corea del Sud Sono 87 il Brasile che ieri è chiuso le frontiere terrestri ha deciso di vietare l’ingresso nel paese dei cittadini d’Europa e di gran parte dell’Asia il vento sarà in vigore a partire da lunedì e durerà per 30 giorni in Argentina invece il presidente Alberto Fernandez annunciato un isolamento sociale preventivo obbligatorio In sostanza una quarantenne che comincia alle 4 il cane si concluderà il 31 marzo a mezzanotte e si impenna il numero dei contagiati da coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore casi sono raddoppiati portando il numero positivi a oltre 13 mila le vittime Sono in totale 193 in California scarpe da 1 per 40 milioni di abitanti presidente statunitense Donald Trump ha cancellato il G7 di giugno Skype Davide Laviniatrasporti Paola de Micheli ha firmato ieri sera con il ministro della Salute Roberto Speranza il decreto con cui si sospendono i servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e si blocca l’arrivo nei porti italiani delle navi da crociera senti bandiera straniera per le navi battenti bandiera italiana alle società di gestione di armatori comandanti una volta adottate tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte sono tenuti a sbarcare tutti i passeggeri presenti nel porto che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

