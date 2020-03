Ultime Notizie Roma del 20-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Ref ricerche rivede nettamente a ribalto la stima sulla contrazione del PIL italiano nel primo semestre meno 8 % la caduta si legge nella nota del centro di ricerche guarda con questa intensità solamente l’ultima parte del primo trimestre che potrebbe chiudere con un possibile decremento del 3% sul quarto 2019 manifestarsi pienamente nel secondo quando la caduta sarebbe di un altro 5% sul primo trimestre un rimbalzo è possibile secondo il rap a partire dal terzo trimestre ministro dell’economia francese e Bruno avvertito che se l’Unione Europea abbandona l’Italia l’Unione Europea non si riprenderà più nuovo caso di contagio è stato registrato nella notte a vo’ Euganeo il primofocolaio di coronavirus in Veneto dopo giorni in cui bilancio segnava zero del report e della Regione i positivi nella cittadina Padovana il suono così 83 dall’inizio dell’epidemia Padova e lo stato registrato nella notte a voi Euganee o il primo focolaio di coronavirus in Veneto dopo giorni in cui il bilancio segnava Zero La report della Regione i positivi nella cittadina sono così 83 dall’inizio dell’epidemia Padova escluso vo’ Euganeo è la provincia con più casi 943 + 42 Rispetto a ieri seguita da Verona 704 + 76 e Treviso 719 + 49 ed è passato un mese da quando un uomo di 38 anni è diventato il paziente uno affetto da coronavirus l’uomo fu trovato positivo a Codogno Lodi il 20 febbraio ed è ora in via di guarigione è morto nell’ospedale pubblico di jaipur in Rajasthan il turista italiano ricoveratomoglie da due settimane perché affetto da coronavirus lo riferiscono i media indiani e lo confermano Fonti del tour operator italiano da cui la coppia aveva acquistato il biglietto qualche giorno fa 78 anni medico di Codogno in pensione era stato dichiarato negativo dai medici dell’ospedale indiano che affermavano di aver curato con una combinazione di farmaci antiretrovirali firmato il protocollo d’Intesa tra la rete delle università per lo sviluppo sostenibile composta da 60 atenei da tutta Italia e il commissario dell’Italia per Export per promuovere la progettazione la diffusione di iniziare sui temi delle nuove competenze per lo sviluppo sostenibile l’innovazione e le capacity-building e delle università come agenti di cambiamento a livello territoriale Nazionale siamo molto felice di questa opportunità di collaborazione di Chiara Patrizia Lombardi presidente della russa protettrice del Politecnico di Torino che consentirà di valorizzareche le università italiane stanno svolgendo da diversi anni attraverso l’archivio digitale Ilaria Alpi e miran hrovatin pubblicato sul sito della Camera sono stati Infatti Resi accessibili direttamente documenti già in origine liberamente consultabili sia quelli sinora declassificati Per iniziativa della presidenza della camera continueremo a lavorare in questa direzione e mi impegno ad avviare la procedura di interpello alle autorità competenti per la declassificazione di atti che riguardano questa tragica vicenda per seguire la verità e la giustizia con determinazione senza esitazioni in questo modo potremo rendere il doveroso omaggio a Ilaria Alpi e miran hrovatin due stranieri protagonisti del giornalismo d’inchiesta della nostra epoca che hanno fatto della ricerca costante della verità e della sua narrazione la loro missione fino al sacrificio della propria vita lo dice il presidente della Camera Roberto Fico sottolineando a distanza di 26 anni dall’uccisione ed è tutto grazieper averci seguito appuntamento alle prossime alle 8

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa