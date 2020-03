Ultime Notizie Roma del 20-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus si può anche pensare di utilizzare le risorse del mese trasformandolo in una sorta di fondo perché le sue risorse possono essere utilizzate da tutti gli stati europei per fronteggiare gli effetti economici prodotti della pandemia è l’opinione del premier Giuseppe Conte secondo una nota di Palazzo Chigi queste risorse aggiunge devono pertanto essere concessa a tutti gli stati senza alcuna condizionalità presente o Futura nuovi strumenti di intervento finanziario dell’Unione apre la presidente della commissione von der leyen e Mentre il governo tedesco da te vede che sono in Corso colloqui e 114 unità militari dell’esercito di strade sicure verranno impiegate nei controlli sulle misure contro la diffusione del coronavirus fa sapere la Prefettura di Milano dopo le richieste del governatore Fontana Nuova stretta annunciato anche dal Piemonte il presidente CDA è pronta firmare una nuovaordinanza per ridurre ulteriormente le attività all’aperto non posso più aspettare sono giorni che sollecita il governo spiega Lanza intanto nuovo caso di contagio è stato registrato nella notte a voi in Veneto il primo focolaio coronavirus dopo giorno in cui bilancio segnava Zero che proprio il Presidente della Regione Luca Zaia ha firmato l’ordinanza con cui sono chiusi i parchi e giardini pubblici all’aperto l’ha annunciato questa mattina giornalisti la norma Vale fino al 3 aprile prossimo l’uso della bicicletta lo spostamento piedi nei centri urbani è soggetta alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal decreto con l’autodichiarazione se riuscite legate a spesa o bisogni degli animali la persona è obbligato a non superare i 200 metri dall’abitazione con obbligo di controllo chiusi i negozi di generi alimentari nei giorni feriali andiamo a Roma dove isolati i due istituti di suore uno nella capitale 1 ai Castelli Romani Grottaferrata Per un totale di 59 casi positivi Prima di tutto e quello delle figlie di San Camillo di via Anagnina Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore una di queste è ricoverata isolato anche l’Istituto della congregazioneangeliche di San Paolo via Casilina a Roma dove sono 19 casi di positività registrati e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa