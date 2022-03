Ultime Notizie Roma del 20-03-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina oggi sono 25 giorni dall’inizio del conflitto poco più di 3 settimane almeno 115 bambini uccisi oltre 140 feriti secondo il Parlamento di Kiev stando alle Stime dell’Alto commissario per i diritti umani le Vittime Civili del conflitto sono almeno 816 un bilancio ritenuto Tuttavia probabilmente molto inferiore a quello reale mentre le sirene d’allarme antiaereo nella notte hanno risuonato in quasi tutte le regioni autorità municipali di mariupol citate dalla BBC e Sky News hanno denunciato su telegram che ieri notte sarebbe stata bombardata una scuola dove avevano trovato rifugio circa 400 persone Scusa precisa alla BBC non ancora verificata indipendentemente non è stato fornito alcun bilancio delle vittime secondo fonti ucraine un gran numero di persone sarebbe rimasta intrappolata sotto le macerie dell’edificio e per il secondo giorno di seguito il secondo quanto riferisceinterfax l’agenzia di stampa Mosca avverte di aver usato un missile ipersonico contro obiettivi militari ucraini mentre il giornale Chi è Finn dipendente accusa le forze militari russi e di avere trasferito migliaia di Civili in campi dove vengono controllati cellulare i documenti per poi di portarli verso Città della Russia che un argomento andiamo in Belgio auto contro la folla assiepata per una manifestazione Popolare legate al carnevale stamattina alle 5 sale a te il bilancio delle vittime ci sono anche 10 feriti gravi e 27 feriti lievi due persone sono state fermate vengono interrogate nati rispettivamente nel 1988 1991 Go dell’incidente erano presenti al momento 150 200 persone non ci sono bambino minori tra le vittime il cavi dell’ aumento di casi in Italia non è un semplice rimbalzo anche se al momento non possiamo accettare la vita come avvio della quinta Ondata troppe le differenze regionali minore circolazione virale per i 18,8 milioni di persone di Lombardia Piemonte e l’Emilia Romagna è alta incidenza invece al Centro Sud in particolare in Umbria PugliaMarche Basilicata Lazio Abruzzo e Toscana sono le parole del Presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta dal 13 al 19 marzo + 30,2% di casi aumento di attualmente positivi da poco più di 971 mila del 10 marzo a un milione 147.500 19 di ieri iniziali segnali di impatto sui ricoveri e tutto per il momento di informazione torna alla prossima edizione

