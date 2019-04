Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri sera la Via Crucis di papa Francesco le porte chiuse migranti a causa della paura dei cuori blindati dai calcoli politici i piccoli fritti la loro innocenza nella loro purezza anche una chiesa divisa al suo interno queste le croci del mondo di oggi elencate dal pontefice Al termine della Via Crucis al Colosseo Francesco agitato gli anziani lasciati da soli persino dai propri figli le famiglie spezzate dal tradimento In consacrati che hanno perso la loro vocazione viene politica c’è un nuovo caso nel governo dopo il Sottosegretario trasporti Siri è la sindaco di Roma Virginia raggi Adesso Federico Arata figlio dell’imprenditore indagato per corruzione insieme al Sottosegretario Siri è statoPalazzo Chigi dal Sottosegretario Giorgetti il MoVimento 5 Stelle chiede spiegazioni alla lega e il carroccio replica Federico rate persona preparata non rispondiamo a polemiche insulti l’epilogo di una giornata già agitata dallo stop della lega al salva-roma la norma pensata per chiudere la gestione commissariale della capitale che martedì il consiglio dei ministri da inserire nel decreto crescita no a comuni di serie A e di serie B dice Salvini ai ferri corti con Di Maio e parliamo adesso del reddito di cittadinanza sotto €500 per il 58% di chi lo ha ottenuto mentre il 21% ricevuto tra 750 €1380 questi dati delle presidente dell’Inps tridico che risponde alle polemiche che dice creano sconforto ed esclude pericoli di sostenibilità finanziaria sia per il reddito di cittadinanza che per quota 100 tutt’altra l’idea dell’opposizione Forza Italia annunciareddito la richiesta di un referendum abrogativo un italiano su tre trascorrerà la Pasqua in vacanza Approfittando del possibile dopo ponte con XXV Aprile primo di maggio 6 Codacons e andranno incontro ad una stangata complessiva da 110 milioni di euro per il caro benzina ma troveranno il sole almeno fino a domenica a pieni di hotel addirittura Boom degli agriturismi e tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa