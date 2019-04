Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno del redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri sera la via Crucis del Papa le porte chiuse ai migranti a causa della paura dei cuori blindati dai calcoli politici e piccoli nella loro innocenza e nella loro purezza anche una chiesa divisa al suo interno queste le croci del mondo di oggi elencate dal pontefice Al termine della Via Crucis al Colosseo Francesco Agitato anche gli anziani lasciati da soli persino dai propri figli e famiglie spezzate dal tradimento e consacrati che hanno perso la loro vocazione politica c’è un caso nel governo quello del figlio dell’imprenditore indagato per corruzione assieme al Sottosegretario della Lega Siri assunto a Palazzo Chigi dal Sottosegretario Giorgettima Federico Arata i 5 Stelle ne chiedono spiegazioni alla Lega Salvini sapeva bisogna chiarire dicono Federico rate persona preparata non rispondiamo a polemiche in estate la replica del Carroccio questo l’epilogo di una giornata quella di ieri agitata dallo stop della lega al salva-roma la norma pensata per chiudere la gestione commissariale della capitale martedì il consiglio dei ministri doveva inserire nel decreto crescita no a comuni di serie A e di serie B dice Salvini ai ferri corti con Di Maio in Libia una soluzione non è quello di cui il paese ha bisogno lo afferma il segretario della Difesa americano Pro tempore sta rispondendo a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti appoggiarsi ero l’assalto del Maresciallo che le fa fare quello che abbiamo detto è il sostegno di After nei termini del suo ruolo nella lotta al terrorismo a quello di cui abbiamo bisogno da dare l’appoggio nel costruire una stabilità democratLa regione ha fatto sapere la cronaca l’infermiera Fausta Bonino è stata condannata all’ergastolo per 4 delle morti sospette di pazienti in corsia e assolta per gli altri 6 casi perché il fatto non sussiste assoluta Anche per abuso d’ufficio non è giusto non ho fatto nulla Ha detto in lacrime dopo la lettura della sentenza nello sport la Juventus se prepara la festa scudetto dopo la delusione in Champions League oggi contro la Fiorentina al Matchpoint che potrebbe consacrare i bianconeri campioni d’Italia per l’ottava volta consecutivamente è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa