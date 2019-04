Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si tornerà a parlare di dazi tra Unione Europea è Stati Uniti lo si farà il prossimo G20 in una discussione tra Jean Claude junker Donald Trump e la previsione dello stesso presidente della commissione europea in un’intervista Al Fungo è meglio in group nella quale parla anche delle prossime elezioni europee parla di tentativi di manipolazione che arrivano da orizzonti diversi e non solo da fuori l’Unione Europea dice centro di un che ieri sera la Via Crucis di papa Francesco le porte chiuse I migranti a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici i piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza ma anche una chiesa divisa al suo interno queste le croci del mondo di oggi elencatepontefice durante la Via Crucis al Colosseo Francesco citato anche gli anziani lasciati soli persino dai propri figli e famiglie spezzate dal tradimento i consacrati che hanno perso la loro vocazione questi gli argomenti toccati da papa Francesco il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dei migranti Il 27 febbraio scorso la Corte di Cassazione aveva annullato l’ordinanza con cui gli esami aveva respinto il ricorso dei difensori di Lucano rinviando gli atti per una nuova pronuncia al tribunale sport tennis Fabio Fognini torneo oggi in campo per la finale del master di Montecarlo dopo aver strappato la qualificazione in rimonta contro il croato italiano testa di serie numero 13 affronterà il numero 2 del seeding loRafa Nadal l’altra semifinale invece sarà tra il russo Danilo il croato dusan lajovic è tutto della redazione buona giornata

