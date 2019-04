Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio nella cronaca è stato arrestato nella notte anche il padre del piccolo Gabriel il bimbo di 2 anni ucciso nei giorni scorsi in provincia di Frosinone soffio della madre al termine di un lungo interrogatorio l’uomo è stato anch’esso accusato di omicidio in concorso per la morte del bimbo i carabinieri avevano già arrestato la madre si torna a parlare di dazi tra Unione Europea è Stati Uniti lo si farà il margine del prossimo G20 in una discussione 300 di un che è Donald Trump e la previsione dello stesso presidente della commissione europea in un’intervista al bunker Mediagroup nella quale parla anche delle prossime elezioni europee parla di tentativi di manipolazione che arrivano da Orizzontie non solo da fuori l’Unione Europea ieri sera la Via Crucis di papa Francesco le porte chiuse ai migranti a causa della paura e dei cuori blindati dei calcoli politici piccoli feriti nella loro innocente nella loro purezza ma anche una chiesa divisa al suo interno queste le croci del mondo elencate dal pontefice al Colosseo Francesco ha citato negli anziani lasciati da soli persino dai propri figli e famiglie spezzate dal tradimento e consacrati che hanno perso la loro vocazione operazione antidroga nel foggiano accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti 10 persone raggiunte da misure cautelari eseguite questa mattina dagli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari e del Servizio Centrale operativo della polizia coordina le indagini della direzione Distrettuale Antimafia di Bari tra gli arrestati anche boss di esponenti di primo piano della criminalità organizzata e mafiosa garganica secondo gli investigatoriindagati agivano tra i territori di Foggia Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo Pescara e Francavilla al Mare Sporting chiusura calcio e Serie A alle 15:00 fischio d’inizio tra Bologna Sampdoria Genoa Torino Empoli Spal Cagliari Frosinone Udinese Sassuolo e Lazio Chievo alle 18:00 che potrebbe porre fine la corsa scudetto della Juventus e cerca l’ottavo titolo consecutivo e lo farà in casa contro la Viola poi questa sera scontro diretto per la Champions League tra Inter e Roma Napoli Atalanta è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa