Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in un apertura nessun disordine questa mattina mangia 70 persone fermate per il XXIII atto della protesta dei gilet gialli particolarmente tenuta dall’autorità per il previsto arrivo io la capitale di almeno un migliaio di ultra gialli dell’interno ti arrecato all’eliseo da materana per fare con il presidente il punto della situazione di questo sabato per il quale gruppi di gilet gialli hanno annunciato un nuovo ultimatum come quello del 16 Marzo con i più grandi incidenti che la grande vietata così come tutta la zona torna la Cattedrale di Notre Dame devastata lunedì scorso da un incendio e due ragazzi di 18 e 19 anni sospettati di attività che sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sull’omicidio ventinovenne giovedì in Irlanda del Nord lo riporta la BBC online non essere la polizia afghana ucciso uno dei servizi che questaattaccato la sede del Ministero dell’informazione del paese nel centro di Kabul lo scrive la BBC secondo notizie riportate dai media internazionali gli autori della Tac sono tre o quattro un’esplosione avvenuta alle 11:40 circa ora l’ho alle 9:10 in Italia e un’ora dopo era ancora allenato lo scontro a fuoco per i terroristi le forze di sicurezza la cronaca un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni gravi e maltrattamenti di animali Brasile contro la vicina a 79 anni ha i suoi due cani al termine di una lite avvenuta in una palazzina vicino Milano il pensionato che ha precedenti era infastidito dagli animali Così ieri ha suonato alla porta della vicina e la ferita quella bottiglia di acido provocando una lesione alla cornea i due cani invece non hanno riportato lesioni e giornate usate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga 10 persone raggiunte da misure cautelari eseguite questa mattina dagli agenti delle squadre mobili di Bari del Servizio Centrale operativo della polizia coordinati nelle indagini della direzione Distrettuale Antimafia tra gli arrestati anche base ed esponente di primo piano della criminalità organizzata e mafiosa garganica è tutto Grazie per averho seguito le news tornano alla prossima edizione

