Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio in questo sabato 20 aprile in studio Giuliano Ferrigno l’informazione politica in apertura una proposta di legge sul conflitto di interessi e questa l’iniziativa che il MoVimento 5 Stelle a quanto spiegano fonti qualificate pentastellati intende prendere in prestito in Parlamento il premier è leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio spiega non vuole portare in aula quanto prima il detto tu la determinare 5 stelle ma ancora non ha affrontato in questa legislatura Vediamo se il PD è la lega lo votano sottolineano le stesse fonti aggiungono che gli sviluppi delle vicende legate al caso del sottosegretario leghista Armando Siri hanno enfatizzato l’urgenza di una nuova legge sul tema Di Maio in un’intervista a Repubblica in casa sarebbe opportuno che la lega lo mettesse in panchina le prossime ore Dice che dovrò Salvini e Giorgetti un chiarimento a livello politico la cronaca tre uomini italiani di 53 60 50 anni tutti residenti in Versilia sono stati arrestati daiieri di Viareggio perché ritenuti responsabili di avere compiuto atti sessuali con delle minori di 14 anni della gip del tribunale di Luca ha disposto per i tre gli arresti domiciliari come li porto oggi Il Tirreno ipotizzando possibilità di reiterazione dei reati anche verso altre minori tutto è scaturito da una segnalazione ricevuta dai carabinieri che mi è stato confermato nella notte al termine di un lungo interrogatorio anche il padre di Gabriele bimbo di 2 anni ucciso nei giorni in provincia di Frosinone usato di omicidio in concorso per la morte del bambino i carabinieri hanno già arrestato la mamma del piccolo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

