Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura una proposta di legge sul conflitto di interessi e questa l’iniziativa che il MoVimento 5 Stelle a quanto siano fonti qualificate ai pentastellati intende prendere presto in Parlamento invece premere leader movimento Luigi Di Maio spiega non vuole portare il Napoli a quanto prima il testo su uno dei temi cari e 5 stelle ma ancora non ha affrontato in questa legislatura Vediamo se il pensiero e la lega non vota non sottolineano le stesse fonti e ti aggiungono sviluppi delle vicende legate al caso del sottosegretario leghista Armando Siri hanno enfatizzato l’urgenza di una nuova legge sul tema Di Maio in una intervista a Repubblica incalza Sarebbe opportuno che la lega non mi interessa in panchina e le prossime ore 18:00 chiederò a Salvini e Giorgetti un chiarimento a livello politico Andiamo a Parigi 70 persone fermate per il XXIII atto della protesta dei gilet gialli tenuta dell’autorità per il previsto arrivo nella capitale di almeno un migliooggi Ministro dell’Interno Cerca dell’eliseo da 13 fare l’incontro con il presidente sulla situazione di questo sabato per il quale i gruppi di gilet gialli hanno annunciato un nuovo ultimatum come quello del 16 Marzo con i più gravi incidenti registrati sugli Champs Elysee da grande come tutta la zona attorno alla cattedrale di notre-dame devastata lunedì scorso da un incendio ancora essere la polizia afghana ucciso uno dei tre Pippi che questa mattina hanno attaccato la sede del Ministero dell’informazione del paese nel centro di Kabul lo scrive la BBC secondo notizie riportate dai media internazionali di autori dell’attacco sono preoccupato un’esplosione avvenuta alle 11:40 ora locale in un’ora dopo era ancora in atto uno scontro a fuoco fratello di tutte le forze di sicurezza Se tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa