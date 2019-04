Ultime Notizie Roma del 20-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura il MoVimento 5 Stelle Lanciano iniziativa quanto spiegano fonti qualificate si intende prendere presto in Parlamento il vicepremier è leader del Movimento Luigi Di Maio spiega non vuole portare in aula quanto prima il testo solo dei temi cari e 5 stelle ma ancora non ha affrontato in questa legislatura una proposta di legge sul conflitto di interessi vediamo se il PD è la lega lo votano sotto le stesse punti aggiungono che gli sviluppi delle vicende legate al caso del tutto segretario Armando Siri hanno enfatizzato l’urgenza di una nuova legge sul tema di Maio intervista Repubblica incalza sarebbe opportuno della regalo in panchina nelle prossime ore dice che darà Salvini e Giorgetti una chiarimento a livello politico la cronaca tre uomini italiani di 53 60 e 50 anni tutti residenti in Versilia sono stati arrestatiminiere di Viareggio perché ritenuti responsabili di aver compiuto atti sessuali con minori di 14 anni che il gip del tribunale di Lucca disposto per i tre gli arresti domiciliari come li porto oggi Il Tirreno ipotizzando la possibilità di reiterazione dei reati Anche perché ho altre minori tutto è scaturito da una segnalazione ricevuta dai carabinieri, Frosinone perché è stato fermato nella notte al termine di un lungo interrogatorio anche il padre di Gabriel bimbo ucciso nei giorni scorsi come accusato di omicidio in concorso per la morte del bambino e carabinieri hanno già avvisato la mamma del piccolo ancora cronaca chiusura sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga 10 persone giunte da misure cautelari eseguite questa mattina dagli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari e del Servizio Centrale operativo della polizia coordinati Dalle indagini dalla direzione Distrettuale Antimafia di Bari tra gli arrestati anche basi ed esponenti di primo piano della criminalità organizzata e mafiosa garganica è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa