Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Patronelli ufficializza idea di una regionalizzazione delle aperture nelle zone con un numero inferiore di positivi è più facile valutare la catena dei contatti afferma il ministro dello sviluppo Conte Prepara in una nuova riunione della cabina di regia per la frase due lavora proposta di allentamento per convivere col coronavirus in sicurezza è assolutamente troppo presto convinta Ricciardi Ma lo hai messe prende le distanze non rappresenta l’organizzazione Mondiale della sanità ma il governo italiano presso il suo comitato esecutivo parte oggi la maxioperazione liquidità messa in campo dal governo per dare ossigeno alle imprese bloccate dalle coronavirus assicura che i fondi arriveranno in 24 ore fino a €25000 Se tutta la documentazione sarà in ordine per i prestiti superiori si attende la piattaforma stage ora non disponibilePatronelli gli Stati Uniti hanno registrato in 24ore altri 1997 decessi legati al coronavirus Per un totale di 40661 oltre 69 invece finora i guariti Trump parla di costanti progressi nella Guerra la malattia oggi il presidente si collegherà con i governatori mentre proseguono le proteste e controllato da un diversi stati tra cui quello di Washington dovrebbero iniziare già oggi l’edizione in videoconferenza dei testimoni nell’inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio di Milano i medici infermieri operatori dovranno raccontare se davvero il conta da coronavirus si sia diffuso per il mancato uso di mascherine per l’utilizzo dello stesso personale per reparti diversi Mentre c’erano già pazienti ricoverati per polmoniti attesa oggi in prefettura il vicesindaco di Saviano il comune del napoletano messo in quarantena De Luca dopo che in centinaia si erano assemblati per il corteo funebre del sindaco morto di coronavirus dover dare spiegazioni al profLentini la decisione della quarantena Ripristina la dignità e onore all’impegno di tutta la comunità commenta il governatore un dentista di 51 anni travestito da poliziotto ucciso almeno 16 persone tra cui un agente Nuova Scozia Nella peggiore sparatoria del Canada negli ultimi 30 anni il killer è stato poi ucciso durante il suo arresto dopo una volta caccia durata circa 12 ore in tutta la provincia orientale canadese Ignoto ancora il movente sarebbe un disastro Se il calcio non riparte Ci sarà un pesante impatto sul settore Sud Italia visto che voi mettiamo circa 5 miliardi di euro Così il presidente della FIGC Gravina questa settimana tutti i principali attori del mondo del calcio si confronteranno sulla fase 2 oggi il consiglio direttivo della Nike Domani assemblea di Lega Serie A E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa