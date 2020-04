Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio carte Lamezia operazione liquidità per dare ossigeno alle imprese Abi soldi in 24 ore nell’immediato si potranno concedere gli importi sotto i €25000 garantiti al 100% dal fondo PMI per quelli che prevedono la garanzia di sta cioè ci vorrà più tempo perché si attende applicato il presidente dell’abi la piattaforma informatica sulla quale gestire le domande oltre 13 persone sono state uccise in una sparatoria durata 12 ore in varie località della Nuova Scozia sulla costa atlantica del Canada tra le vittime anche una poliziotta non è chiaro Se il numero includa anche il killer identificato come Gabriel dentista di 50 anni che possedeva una proprietà immobiliare ad Halifax la capitale della provincia ancora Ignoto il motivo del gesto le Protezione Civile parlandocalo di ricoveri in terapia intensiva 433 le vittime il totale dei dimessi guariti e 47055 il bilancio delle vittime di 23660 attualmente vi sono 108257 con un incremento di 486 rispetto alle precedenti 24 ore nelle terapie Intensive 2635 pazienti in cura 98 in meno rispetto alle 20 24 ore i nuovi contagi sono 3000 47 non crede nella riapertura di Alcune regioni prima delle altre in particolari prima della Lombardia il governatore Fontana Anche se su questo si rimette a quello che diranno i tecnici le decisioni saranno prese tutti insieme sulla base delle valutazioni dei tecnici a tutela della salute ma ha detto L’ansia non credo che si possa arrivare quello perché Italia potrebbe rimanere zoppa sull’ipotesi invece che qualche regione decida di chiudere i confini come ha minacciato di fare il presidente della Campania Vincenzo De Luca Fontana si è limitato a dire Mi auguro che sia statomale interpretata il prezzo del petrolio americano sceso questa mattina in Asia di quasi il 20% ha meno di 15 dollari al barile il livello più basso in oltre 20 anni a causa del calo della domanda globale per via della pandemia di coronavirus il prezzo del Barile americano West Texas intermediate è crollato di oltre il 18,7% 14,84 dollari nei primi scambi asiatici mentre quello del Brent del Mare del Nord è diminuito del 5 % a 27,64 dollari al barile E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa