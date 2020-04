Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio nuovo appuntamento con l’informazione nel Consiglio Europeo del 23 aprile prossimo si decide molto di più di un pacchetto di misure per aiutare i paesi dell’Unione Europea ad affrontare l’enorme crisi economica successiva l’emergenza sanitaria del covid-19 giovedì l’Europa politica deciderà il suo futuro della sua stessa essenza e se non della sua esistenza formale Certamente di quella sotto un uomo vestito da poliziotto ucciso almeno 16 persone fra le quali un agente di polizia in una sparatoria durata diverse ore in Nuova Scozia una regione dell’est asiatico delle Canada ancora Ignoto il motivo del gesto gli Stati Uniti hanno superato i 40000 morti legati al coronavirus nelle ultime 24 ore Infatti sono stati registrati altre 1997 decessitotale delle vittime a 40661 Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University aggiornati alla mattina di oggi 20 aprile i contagiati nel paese sono oltre 700 59600 intanto nelle consueto briefing alla Casa Bianca Donald Trump ha assicurato gli Stati Uniti continuano a fare i costanti progressi in questa guerra contro il coronavirus e torniamo a parlare di scuola non si fermano i webinar organizzati da Udine stiamo in proposito il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico di emergenza che continua Udine ha deciso di organizzare una serie di webinar tematici Innanzitutto rivolto al personale assunto che può collaudo formazione Fino a 25 andare a certificare appunto la formazione che ha fatto per il ruolo questo è molto importante Ma sono anche utili per tutti i colleghi dirigenti scolastici che in questo momento affrontano diversi temi si va dasicurezza partendo proprio dal tetto del coronavirus quindi dalla gestione del lavoro agile date storia della rendicontazione d’Istituto a distanza dalla gestione del personale dai rischi legati poi alla sicurezza e la salute dei lavoratori ai rischi anche da Burnout rispetto a questo periodo che si sta passando per organizzare sempre i rischi quelli per i quali già utile ai convegni quelli nel rispetto che per la sicurezza degli edifici delle scuole anche per l’antincendio sì e rischio sismico ma tutte le incombenze riguardanti la sicurezza dovevo dire Attiva canale specifico di consulenza dedicata ai soci un’assicurazione specifica Dopodiché ti seguiranno altri due sulle relazioni sindacali virus in particolar modo sulla valutazione anche sul portfolio e sulcosa incidere nella votazione forte foglio sulla carriera dei dirigenti per ricordare anche con le iniziative legali sul pullman per sbloccare €5000 all’anno del 2016 per ogni dirigente scolastico è per comunque tutelare gli esiti del dell’ultimo procedura concorsuale per i neoassunti e udienze che si svolgeranno nel mese di ottobre quindi se no vuol dire che sono molto importante importante per i dirigenti scolastici di partecipare potranno partecipare anche utilizzando i fondi a disposizione da parte del PD scolastici regionali contrattazione regionale tutto Buon proseguimento ti ascolto

