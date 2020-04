Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frasca emergenza coronavirus Sono riflessioni anche di natura costituzionale che faremo con grande profondità un attimo dopo che sarà chiusa l’emergenza ora è il momento di lavorare insieme senza alcuna polemica gomito a gomito così al Circo Massimo su Radio Capital il ministro della Salute Roberto Speranza tu regionalizzazione sanità e per la Lombardia è tutto gli è stato chiesto lavoro ogni giorno e ogni ora con tutte le regioni italiane per affrontare questa sfida Guai a dividerci o ad alimentare polemiche ha risposto Sono un grande appassionato di calcio somma con più di 400 morti al giorno con sincerità e L’ultimo problema di cui possiamo occupati Piazza Affari si mostra nervosa e con il MIB che segna un più 0,13% a 1874 punti vita diasorin dopo l’annuncio che il testo che porti su covid 19 ha ricevuto il marchio c’è il Lucio e poi titoli legati al settore auto confine che guadagna il 2 31% ben comprata poi è Leonardo con la conferma di Alessandro Profumo come a dire sempre sul fronte nomine MPS sale del 1,21 % con Patrizia Crecchio indicata alla presidenza mentre la poltrona d&d dovrebbe andare a Guido Bastianini a fondo il prezzo del petrolio sui mercati dove i tavoli hai del Texas e scende sotto i 15 dollari al barile toccando i minimi degli ultimi 21 anni ha 14,96 dollari d’accordo all’opec sul taglio alla produzione non ha convinto gli investitori secondo cui la domanda causa dell’emergenza coronavirus accadendo senza freni e le porte sono oramai ai massimi gli Stati UnitiAmerica hanno registrato in 24ore altri 1997 decessi legati al coronavirus Per un totale di 40661 oltre 69 mila invece finora i guariti Champ parla di costanti progressi nella guerra alla malattia oggi il presidente si collegherà con i governatori mentre proseguono le proteste contro il lock Down in diversi stati tra cui quello di Washington i malati Ma i dati del contagio disegnano sempre più un’Italia divisa un paese dove il coronavirus sembra dilagare in maniera difforme dati che per la fase 2 non sono di poco conto che dovrebbero pesare anche sulle modalità della tanto attesa ripresa dirlo chiaro il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli si può ragionare su una regionalizzazione della natura nelle zone con un numero inferiore di persone positive più facile valutare la catena dei contatti chiudiamo con il Canada è salito ad almeno 16 morti il bilancio della spadavenuta tra sabato e domenica in Nuova Scozia la peggiore della storia del Canada il killer 51enne che si era travestito da poliziotto è stato ucciso durante il suo arresto dopo una volta che l’uomo di oltre 10 ore in tutta la provincia orientale canadese ancora Ignoto il movente ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa