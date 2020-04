Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli le Stime di osservasalute per quanto riguarda le regioni Lombardia e Marche le ultime sarebbero le regioni del centro nord nelle quali ha già iniziato prima in Lombardia in cui si è verificato il primo contagio non c’è da attendersi l’azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno nelle Marche non prima del 27 giugno Poiché per entrambe le i Trend in diminuzione è particolarmente lento La Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe avvicinarsi all’allenamento dei contagi a partire dal 28 maggio nonostante il numero di contatto osservati si abbassa in valore assoluto Infatti vede un trend dei nuovi casi scendere con particolare lentezza nella regione Lazio Dovremmo aspettare almeno il 12 maggio in Veneto e Piemonteil 21 Maggio Sono riflessioni anche di natura costituzionale che saremo con grande profondità un attimo dopo che sarà chiusa l’emergenza ora il momento di lavorare insieme senza alcuna polemica gomito a gomito così al Circo Massimo autoradio capitale il ministro della Salute Roberto Speranza sul regionalizzazione sanità e per la Lombardia è sotto attacco gli è stato chiesto lavoro ogni giorno e ogni ora con tutte le regioni italiane per affrontare questa sfida Guai a dividerci o ad alimentare polemiche ha risposto Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l’ultima problema di cui possiamo occuparci l’Europa si può salvare Se pensa in grande se mostra più coraggio e se Proietta lo sguardo oltre i propri confini questo momento davvero cruciale per tutti lo scriva il premier Giuseppe Conte in un post su Instagram Remus Dedicato ai lavoratori dell’indotto di Fincantieri che potranno recarsi al lavoro in autobus con il dovuto distanzasociale l’iniziativa la prima del genere e del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e del consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana di Genova Claudio Garbarino ed ai lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso la Biennale di Venezia Comunicato le nuove date di svolgimento del Festival di teatro e danza confermando invece le date della mostra del cinema e del festival di musica annunciato 15 eventi collaterali della Biennale architettura 2020 il 64esimo Festival Internazionale del teatro diretto da Antonio svolgerà dal 14 al 24 settembre anziché dal 29 giugno al 13 luglio il quattordicesimo Festival di danza contemporanea diretto da Mary sui Nord si svolge dal 13 al 25 ottobre anziché dal 5 al 14 giugno sono confermate le date della 67esima mostra internazionale d’arte cinematografica diretta da Alberto Barbera 212e del 48a Festival Internazionale di musica contemporanea diretto da Ivan Fedele 25 settembre 4 ottobre ci fermiamo qui grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime ore

