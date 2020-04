Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio via Libera del Consiglio dei Ministri allo slittamento delle amministrative nel testo del decreto e attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna regione chiamata al voto potrà Indire le elezioni ipotesi a data sul tavolo all’inizio della riunione era quella di una finestra larga che andasse dalla metà di luglio al mese di novembre sono 17500 i denunciati nel fine settimana per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus agli 8800 di sabato si aggiungono gli 8700 di domenica secondo i numeri forniti dal Viminale ieri in 8641 sono stati sanzionati per spostamenti non legittimi 74 per false dichiarazioni e 9 per violata quarantena sono state 190 7750 le persone controllategli esercizi commerciali monitorati sono capi 68250 204 i titolari denunciati 32 le attività chiuse riapertura a macchia di leopardo in tutta Italia Alcune grandi aziende Tentano la ripartenza mentre nel Lazio ripartono le librerie Fincantieri Ha riaperto i cancelli questa mattina degli otto cantieri in altrettante regioni d’Italia secondo la ripresa graduale dell’attività come annunciato nei giorni scorsi in cantiere rientrato Per il momento un decimo dei dipendenti ma molti sono coloro che lavorano in Smart Working Gucci riapre il laboratorio dei prototipi per pelletteria e calzature di Scandicci Firenze grazie a un accordo con i rappresentanti dei lavoratori per rafforzare il protocollo di sicurezza del 15 marzo Grazie anche alla consulenza del virologo Roberto burioni non andate nelle filiali le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail lo diceottimo su Radio Capital il presidente Abi Antonio patuelli in merito alla richiesta di prestiti garantiti dallo Stato per le PMI Le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi per patuelli secondo non è andato nelle filiali vengono date le banconote e non c’è una graduatoria nella notte si è arrivati a ottenere le linee guida per la piattaforma continua il dibattito nelle regioni Dopo le parole del ministro patuanelli che ha ipotizzato una ripartenza divisa per aree geografiche abbiamo chiesto al governo di Intanto il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Rainews24 di dare linee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuali faccio un esempio le mascherine per evitare il contagio bene ti dica che servono sono obbligatorie a livello nazionale e chiudiamo con un’ultima di cronaca tragedia sfiorata nella notte in unada Lanuvio vicino Roma un ragazzo di 22 anni incensurato al termine di una lite ha ferito con un coltello da cucina la compagna convivente di 27 anni per la con diversi fendenti l’allarme dato da alcuni familiari che avevano sentito le urla della donna ha consentito l’intervento dei Carabinieri della stazione di Lanuvio della compagnia di Velletri di bloccare il ragazzo rispondere di tentato omicidio ed è tutto grazie della sposa dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa